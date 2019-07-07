南韓9座「儒家書院」成功列世界文化遺產！　4年前缺獨特性被駁回

▲ 慶州玉山書院。（圖／南韓文化財廳，下同）

國際中心／綜合報導

聯合國教科文組織6日在阿塞拜然（Azerbaijan）的會議上宣布，南韓於5月申請的9座儒家書院皆以「傑出的普世價值」（outstanding universal value）獲准列入世界文化遺產。該國的世界遺產總數瞬間增加至14處，除了2007年入遺的濟州火山島與熔岩洞窟為世界自然遺產外，其餘則被列為世界文化遺產。

據《韓聯社》報導，南韓向「國際文化紀念物與歷史場所委員會」（ICOMOS）申請將下述提到的9座儒家書院入遺。這9座包括慶尚北道的榮州紹修書院、安東陶山書院、安東屏山書院、慶州玉山書院，慶尚南道的達成道東書院、咸陽藍溪書院及全羅南道的長城筆岩書院、全羅北道的井邑武城書院及忠清南道的論山遁岩書院。

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▲ 慶州玉山書院遠景。



國際文化紀念物與歷史場所委員會表示，書院主要的功能是在大自然互動的情況下學會尊重，剛好這9座皆座落在依山傍水之處，可以從中得知有珍惜自然、修身養性的涵義；此外，這9座儒家書院正好是韓國理學文化傳承至今的一大證據，能展現理學與時俱進的歷史過程，所以具備入選世界遺產的必要條件。

世界文化遺產委員會表示，他們認可儒家書院的傑出普世價值和完整性，但還是建議韓國擬訂一份的保存方案。南韓文化財廳長（CHA）鄭在淑則表示，與佛教和基督教相比，儒教入遺的古蹟較少，所以將承諾會與地方政府積極合作，妥善保存這些遺跡，並為書院的管理做好完善的準備。

實際上，南韓在2015年就曾申請讓書院入遺，但當時被聯合國教科文組織駁回，表示韓國儒家書院與中國、日本的儒家書院相比，無法彰顯獨特性，因此，韓國政府針對聯合國給予的建議去整修，並再次提出入遺的申請。

南韓文化財廳表示，書院在鄉間發揚新儒家思想扮演重要角色，也保留特殊的建築風格。根據書院協會，18世紀顛峰時期最多曾有700座新儒家書院，不過現在只剩下幾十座，原因是在朝鮮王朝後期，興宣大院君為推動改革，下令廢除所有的書院，但還是卻有幾間漏網之魚，也才能留傳至今被列入世界文化遺產。

▼ 全羅南道的長城筆岩書院。