日女大生遺體遭塞和菓子店冰箱！　親父預告「殺女兒」後河堤上吊

▲ 菓匠木津屋由死者父親經營。（圖／翻攝自Google Maps）

國際中心／綜合報導

日本東京今（7）日傳出一起驚悚的命案，一名18歲女大生的遺體在荒川區東尾久一家和菓子店的冰箱裡被發現。這家「菓匠木津屋」日式甜點店由死者父親所經營，他在案發前向家人聲稱「砍死女兒後會自殺」後便失蹤，稍早在埼玉市一處河堤被人發現上吊身亡。

18歲的木津Ibuki（木津いぶき）正就讀大學，與家人同住在菓匠木津屋附近的住宅區。警方7日凌晨0時50分便在這家和菓子店的營業用冰箱中發現，Ibuki的遺體在高85公分、寬40公分、深70公分的冰箱中呈現雙手抱膝的姿勢，頸部有遭勒的痕跡。

菓匠木津屋由Ibuki現年43歲的父親經營。他6日晚間表示，「我砍了女兒，自己也會割腕然後沉到河裡」後便與家人切斷聯繫。警方稍早在埼玉市一處河岸邊發現，男子已經在樹上上吊身亡，他的摩托車也停在附近。

截至目前的調查結果顯示，男子在6日晚間6時30分打電話給在家中的家人表示，「我割腕了，要淹死在河裡。」家人趕往菓匠木津屋時發現店門緊閉，男子的摩托車也消失不見。他們因無法聯絡上父親而向警方求助，沒想到此時再度接到男子的電話。

男子在第二通電話中表示，「我在店裡砍了女兒。我想死。」木津一家人趕緊打電話給Ibuki，但她的手機沒電，也無法與父親取得聯繫。警方隨後從菓匠木津屋的窗戶闖入，便在冰箱中發現Ibuki的屍體。

曾光顧這家店的一名40多歲男子表示，「偶爾會來這家店，老闆都是一個人接待客人，感覺是個很普通的叔叔。聽到這件事後覺得很驚訝，因為我自己也有孩子，平常也會經過這裡，感覺有點複雜。」住在附近的一名50多歲男子則表示，「這家店還不錯，而且也是老字號了，像是掃墓的時候都會來光顧。老闆感覺人還不錯。」

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