為拍抖音「特技跳橋」！　印度男溺水…朋友見死不救忙落跑

▲印度是抖音海外版成長最快的國家，但也因為有對兒童不良影響之虞，4月初遭印度法院向政府要求「封鎖」。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

兩名19歲印度少年為了拍攝抖音短片，近日晚間冒險跳橋，過程中負責拍攝影片的Ashique溺水，但同伴Danish卻自顧自地爬上岸逃走，且未向外求援，導致Ashique被水流沖走，至今下落不明。

據印度媒體報導，兩人於1日晚間外出散步，經過Nadawar橋時，看到一群年輕人正表演特技，並拍攝抖音，便加入其中。目擊者指稱，當時Danish率先表演特技跳入河中，而負責拍短片的Ashique為他歡呼後，緊隨其後也跳下橋。

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▲印度議員Thamimun Ansari痛批，抖音上充斥色情及危險行徑，導致青少年「文化墮落」。（圖／CFP）

Ashique跳橋後不幸溺水，但Danish上岸後卻並未對外求援，而是直接逃走。目前當地警方仍在搜索Ashique的蹤跡，希望至少能尋回他的屍身。

而據Ashique的哥哥表示，Danish近日剛好來北方邦德奧里亞走訪親友家，因此才認識了擔任司機的Ashique。

這也已經不是印度第一次有人因拍攝抖音而釀出意外，過去還曾發生有男子為了拍攝影片，持槍射殺友人的命案，還有多起因網路霸凌而自殺的案例，也讓印度馬德拉斯高等法院發布指令，要求政府應站在保護兒童的角度，限制抖音下載。