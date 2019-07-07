遭上司狂CALL「性騷擾電話」！　 她錄下自保遭判6個月+罰金110萬

▲努爾麗錄下被騷擾的電話卻遭判刑6個月，引發印尼人不滿，網路更發起「拯救Nuril」行動（#SaveIbuNuril），替她籌募5億盧比的高額罰金。（圖／視覺中國）

實習記者陳妙津／綜合報導

印尼女子努爾麗（Baiq Nuril Maknun）在龍目島某間學校工作，卻長期遭校長打電話以言語性騷擾，因為擔心工作不保，並沒有通報，只是偷錄下其中一則騷擾電話，不料錄音卻被另名同事傳到學校群組。校長被迫辭職後，憤而將努爾麗以「散播網路色情罪」告上法院，被判處6個月有期徒刑，還須繳納5億盧比（約110萬台幣），雖然企圖上訴，但最高法院駁回。

據BBC報導，37歲的努爾麗任職於龍目島馬塔蘭某高中，但校長自2012年起便持續對她性騷擾，除了常炫耀與另名老師的性關係外，還不時邀努爾麗一起去賓館「幽會」，甚至學校中也逐漸傳出她與校長有婚外情的謠言。

雖然為了工作，努爾麗持續隱忍並未通報，但為求自保，她將校長炫耀性關係的騷擾電話錄下保存，沒想到卻被同事傳到WhatsApp群組。校長迫於輿論壓力辭職後，憤而以「電子資訊處理法」控告努爾麗。

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▲該案判決結果也引發印尼是否修改「電子資訊處理法」（UU ITE）的討論。（圖／pixabay）

雖然當地地方法院駁回一切控告，但最高法院仍判處努爾麗6個月有期徒刑，以及5億盧比的罰金（約110萬台幣）。最高法院認定努爾麗違反2條法規，第一條為「故意散播網路色情內容」，第二條則為「故意散播網路誹謗」。

努爾麗提出上訴，但近日卻遭最高法院以「未提供新證據」而駁回，一切裁決照舊。法院發言人阿卜杜拉還表示，「她犯的罪已經以合法且讓人信服的方式被裁處了。」

消息一出，也讓持續關注該案的印尼民眾及人權組織一片譁然，努爾麗的法律團隊表示「將爭取總統大赦」。法律援助基金會執行主任Ade Wahyudin表示，「我們擔心這件受害者遭刑事判決的不幸，會為往後的性犯罪者打開一扇門。」

努爾麗堅稱自己並未犯罪，因為錄音是遭同事上傳至群組中。而騷擾努爾麗的校長目前則已轉至馬塔蘭市市政府任職。