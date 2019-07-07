毀滅性強震2030年前將襲加州！　專家曝關鍵：機率70％以上

▲▼ 聖博納迪諾郡（San Bernardino County）一處民宅煙囪被震毀。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）

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記者詹雅婷／綜合外電報導

美國加州莫哈維沙漠4日、5日接連發生規模6.4及7.1的大地震。但美國地質調查局（USGS）預測，在2030年前，位在聖安地列斯斷層沿線的舊金山灣發生規模6.7以上大地震的可能性達70%。

綜合CNN等外媒報導，周五晚間7.1大地震所釋放的能量比周四規模6.4地震強上11倍，且當地周五晚間起平均每隔一分鐘就發生一次餘震。

儘管這一波地震都發生在加州里奇克萊斯特市（Ridgecrest）附近的斷層上，但地質專家認為，附近的聖安地列斯斷層（San Andreas Fault）過去100多年來都沒有出現主要地震活動，實屬異常現象，而這也意味著另一波大地震即將來襲。

聖安地列斯斷層全長約800英里（約1287公里），處於太平洋板塊與北美洲板塊交界。此一斷層是個延伸至加州人口稠密地區的斷層系統，包括洛杉磯等大城市。

翻開聖安地列斯斷層地震活動紀錄，最嚴重的地震就屬1906年的舊金山大地震，這場規模7.9的強震引發大火，不但夷平舊金山部分市區，光是保守估計的死亡人數就超過3000人。而這也是美國史上最致命的一場地震。

根據多名研究人員預測，聖安地列斯斷層沿線的舊金山灣（San Francisco Bay）在2030年之前將會發生大地震，規模達6.7以上的可能性達70%，屆時傷亡可能極為慘重。

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