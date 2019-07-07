惡魔爸媽揪2歲女兒「享受大人的壞」　噁爛計畫曝光：未出生的寶寶也要加入

▲變態父母竟計畫2歲女兒要跟未出生的弟弟妹妹亂倫。（圖／翻攝自Garvin county jail）

記者陳亭伃／綜合報導

美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）日前發生一起相當變態的家庭悲劇。一戶家庭爸媽帶著2歲女兒，看似相當甜蜜的一家三口，並還有著未出生的孩子，原本在鄰居眼中是正常不過的家庭，但卻意外被發現，這對夫妻竟在夜晚會性侵2歲女兒，甚至計畫要讓女兒跟未出生的妹妹或弟弟發生亂倫。

根據英國《每日郵報》報導，賈瑞（Gerrad）與克莉絲汀娜（Christina）這對夫妻日前遭到指控，多次對於2歲的親生女兒出現性侵、虐待等狀況，甚至還賈瑞已經多次和女兒發生性行為，更和克莉絲汀娜討論，還沒出生的寶寶不管男女，都要和2歲女兒發生亂倫關係。

更令當地檢察官憤怒的是，在調查的過程中發現，這對夫妻因為不想讓女兒掙扎，還在性侵女兒時強迫戴上手銬。除此之外，這對夫妻也都有參與兒童色情製品的製作。

案件曝光後，賈瑞與克莉絲汀娜家庭生活竟是如此變態，直呼相當不可思議。奧克拉荷馬州法院則判定兩人涉嫌製造、分發兒童色情製品、強姦罪、亂倫、虐待兒童等罪，刑期至少15～30年。