潛艇失事「壯烈犧牲14英雄軍官」　普丁秘密下葬…全程封路禁拍！

▲俄羅斯政府秘密下葬潛艇失事的罹難軍官。（圖／翻攝自Риа Новсти）

國際中心／綜合報導

對於軍事資訊極度保密的俄羅斯，本月1日發生一艘潛艇失火，當時艦上14名軍官全數罹難，首批逃出的則是非工人的工業代表逃。當地時間6日俄羅斯軍方替14名壯烈犧牲的軍官舉行喪禮，過程相當嚴密，就連附近道路都完全封閉、出席人員也禁止拍照、探訪，所有一切都被列為國家機密。

綜合俄媒報導，在潛艇火災事故發生後，俄羅斯官方罕見的對外發表聲明，證實潛艇火警共犧牲14名軍官，而該艘潛艇為「核子動力潛艦｣「洛沙里克 AS-31」（Losharik AS-31）。

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▲俄羅斯總統普丁和國防部長紹伊古對於此事相當保密。（圖／視覺中國）

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，在這樣危急的情況下，潛艇軍官表現得相當英勇，軍人在讓非工人的工業代表逃出後，就關上的艙口，「這些軍官用自我犧牲的方式清除火源，挽救自己的同伴的深潛器，他們將會被追授國家勳章」。

俄羅斯政府在聖彼得堡為14名罹難軍官舉行隆重的葬禮，總統普丁也追授其中4名軍官為「俄羅斯英雄」；另外10位軍官則追授「勇氣勳章」並且將繼續發放薪資直到這些英雄的孩子成年為止。

據悉，俄羅斯官方對於該起潛艦起火事件相當保密，原先潛艇型號都拒絕公開，即便鄰國挪威相當關切，也幾乎封口不提，也難怪喪禮也都相當低調舉行。