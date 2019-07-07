美國佛州購物中心氣爆21傷　殘骸「噴飛100公尺」：像在下碎塊雨

▲警消目前正在調查爆炸確切原因，現場發現瓦斯管線的殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國佛羅里達州（Florida）於當地時間6日下午發生瓦斯氣爆，地點位於種植園市（Plantation）一處購物中心，造成至少21人受傷。當地警消已封鎖購物中心周邊地區，針對該起爆炸及中午11點半的另一起爆炸進行調查；傷者也已經分別送往鄰近醫院。目睹爆炸發生的民眾形容現場就像在下一場充滿屋頂、牆和磚頭碎塊的雨。

綜合外電報導，發生在噴泉（The Fountains）購物中心的爆炸威力之猛烈，建築物殘骸噴飛到100碼（約91公尺）的街道外，包括戶外停車場及周邊地區都是殘磚破瓦。《邁阿密先驅報》（Miami Herald）指出，就連住在數英里之外的居民都能聽見爆炸巨響。

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▲▼購物中心的牆壁、玻璃等建築殘骸被爆炸威力噴飛最遠將近100公尺。（圖／達志影像／美聯社）

種植園市消防與搜救部門在推特上證實，現場有多人受傷，但並未透露傷者的詳細情況；美國「ABC NEWS」報導，種植園市消防局局長戈登（Joel Gordon）表示，目前21人受傷，其中2名傷者較嚴重。警消在現場找到瓦斯管線碎片，但目前尚未正式確認爆炸發生原因是否因瓦斯外洩引起。另外，當地上午11時30分也有發生另一起爆炸，但事發原因仍在調查中。

目前已將14名傷者送往西區醫療中心（Westside Regional Medical Center），另外3名被送往種植園綜合醫院（Plantation General Hospital）；布洛威德健康醫療中心（Broward Health Medical Cente）則指出，院方接受2名傷勢嚴重的民眾，其中一名正在創傷中心接受治療。

目睹爆炸發生的民眾維拉（Guillermo Villa）表示，他當時正好要過馬路幫自己的特斯拉電動車充電，爆炸就突然發生了，「我先看到閃光和一大坨煙雲，接著就看到一堆建築物殘骸從空中往我身邊掉下來。」他形容當時的情況，「我立刻躲到我的車子下面，當時有太多殘骸噴飛了，感覺就像在下雨，但下的是一堆屋頂、牆和磚塊的碎屑。」





