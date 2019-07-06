以前年均溫才18℃…阿拉斯加壞掉了　今年熱浪直飆32℃破紀錄

▲阿拉斯加熱浪，民眾紛紛到水邊戲水消暑。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

全球氣候變遷，如今連靠近北極圈的美國北境阿拉斯加也受熱浪侵襲，氣溫飆升至攝氏32度，打破安克拉治有史以來的觀測紀錄，炎熱程度甚至與南方的邁阿密不相上下

綜合外媒報導，根據1954年以來的統計資料，阿拉斯加最大城市安克拉治（Anchorage）在美國獨立紀念日（7月4日）當天平均氣溫為攝氏18度，今年卻一舉突破32度，打破1969年6月的29.4度高溫歷史紀錄。

除了安克拉治，阿拉斯加許多地區在4日當天也能感受到這場「不尋常高溫」，例如基奈（Kenai）和金薩爾蒙（King Salmon）都測得攝氏31.6度高溫。由於天氣溫暖加上「極度乾燥」，恐有引發森林野火的風險，因此安克拉治特別取消了7月4日的獨立日煙火表演活動。

全球暖化造成氣候變遷，北極地區又特別容易受影響；阿拉斯加州近年經歷快速的全球暖化，造成海冰覆蓋面積減少，對當地社會、野生動物和阿拉斯加州的經濟都造成顯著影響。

私人氣象預報服務公司AccuWeather提醒，高壓系統未來幾日會繼續北移至阿拉斯加內陸地區，因此炎熱氣溫可能還會再創新高。

值得一題的是，雖然安克拉治氣溫打破歷史紀錄，但還未打破阿拉斯加州全州的高溫紀錄。根據AccuWeather資料，阿拉斯加中部的育空堡（Fort Yukon）曾在1915年測得37.7度高溫，麥格拉思（McGrath）也曾在2013年6月17日出現31.6度高溫。