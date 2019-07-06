加州地震強襲「公路石崩關閉」！醫院急撤病患　聖博納迪諾郡緊急狀態

▲ 官員們已表示，未來不排除有更多地震發生。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國南加州連續2日接連發生規模6.4及規模7.1的大地震，迄今餘震已超過1700多起，克恩郡（Kern County）的洲際公路因岩石崩落關閉，而當地醫院Ridgecrest Regional Hospital也在5日地震發生後緊急撤離院內病人。加州州長紐森（Gavin Newsom）5日宣布，聖博納迪諾郡（San Bernardino County）進入緊急狀態。

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▲ 克恩郡的洲際公路因岩石崩落關閉。（圖／路透）

CNN報導，加州當地5日晚間8時19分發生規模7.1地震，目前已傳出火災、道路毀損、房屋出現裂痕等許多狀況，且有多人受傷。據了解，部分居民在5日入夜後仍對地震感到不安並走上街頭。

▲ 5日的地震起初測得規模7.1，隨後立即下修6.9，但根據最新數據顯示，規模為7.1。（圖／路透社）

在周五的地震發生後，部分地區電力中斷，克恩郡當地醫院Ridgecrest Regional Hospital緊急啟動疏散機制，讓部分病患乘坐輪椅離開醫院，而醫護人員們則是在黑暗中照料被安置在戶外的病患。

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