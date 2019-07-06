男童車上打瞌睡狂倒！隔座貴婦不爽開大絕拿「牙籤」防身...引網論戰

▲貴婦用牙籤防身。（圖／翻攝自《中國報》）



國際中心／綜合報導

近日國外網路瘋傳一張照片，只見一名婦女在搭乘地鐵時，竟拿著「牙籤」尖尖的那端指向坐在隔壁的男童，該畫面被拍下上傳後，引發大批網友正反論戰。

據《中國報》報導，國外一名網友4日將照片分享至Reddit，並PO文寫道，一名婦女在搭乘地鐵時，因為隔壁男童多次打瞌睡倒在她的胳臂上，感到相當的不滿，於是便使出「牙籤」大絕。照片中可以看到，這名身穿黑色上衣、打扮相當華麗的婦女雙手交叉，左手提著紅色包包，右手則拿著一根牙籤，尖尖那頭就直直地朝向坐在她左邊的男童。不過該網友並未具體說明事故發生的時間和地點。

貼文一PO出後立即引起熱議，大家紛紛提出自己的看法，有網友認為「該婦女的做法並沒有任何問題，換作是她的話也會這麼做」、「本來就不該侵犯私人空間！」「只是牙籤而已又不是刀，大驚小怪什麼？」不過，大多數網友則是一面倒，認為該婦女的做法非常不恰當，留言表示「真可怕、沒愛心的人」、「有需要這樣對待一個小孩子嗎？」「太過分」、「真是一個惡毒的老姑婆」、「果然人穿的再華麗，也擋不住醜陋的心阿！」