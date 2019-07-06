世界上最乾淨食物！「南極磷蝦」每年被吃掉2億噸　鯨魚一口可吃1000萬隻

▲磷蝦。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南極磷蝦（Euphausia superba）是世界上最乾淨的生物，牠含有豐富的蛋白質、胺基酸、及人體所需的鈣、磷、鉀、鈉等，不只對人體有幫助，蝦青素也含有天然的抗氧化劑，因此也被稱為「營養之王」。由於人類和鯨魚都爭相搶著吃，估計每年至少吃掉2億噸。

南極磷蝦居住在南極洲水域，是一種類似蝦子的無脊椎動物，以群聚的方式生活。有時磷蝦聚集的密度可達到每立方米1萬至3萬隻（1立方米約1公升水），平常都吃浮游植物維生，是南極生態系統中的關鍵物種。從生物質能的角度上來看，磷蝦可能是目前地球上最成功的物種。

南極磷蝦壽命最多可長達6年，是養育大量海洋生物的關鍵角色，因為如果沒有磷蝦，許多物種都很難找到食物來源。鯨魚的主要食物就是磷蝦，但由於體積龐大，所以通常一口吃下去的量，可能就高達上千萬隻。磷蝦也是人類的美食之一，尤其乾淨美味的特色，在許多美食家眼中是非常珍貴極品。

南極磷蝦的胺基酸含量極高，就連一大塊魚肉所提供的營養也比不過一小隻的磷蝦，因此現今被人類大量拿來製成保健食品。但隨著近年來興起的「養生」熱潮，各國漁船大肆捕撈磷蝦，造成人類與南極物種「爭食」的現象，當地生態逐漸被嚴重破壞。

綠色和平組織呼籲，磷蝦捕撈業應該要「取之有道」，立即停止在所有已落實及倡議中的南極海洋保護區範圍內進行漁業活動。採購商則要履行企業責任，停止購買來自那些在建議保護海域內捕撈磷蝦的漁船，並支持成立大規模南極海洋保護區。藉此保護南極的生態環境和物種不再受到迫害。