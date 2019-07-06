NEW ERA用血輪眼、漩渦、曉組織打造最經典《火影忍者》帽款

編輯／Duke

擁有廣大粉絲的日本動漫《火影忍者疾風傳》，雖然目前已經完結，但是周邊商品依舊熱賣，日前，便攜手帽款品牌New Era推出主題商品，其中，更是使用了主角漩渦鳴人的重要標誌以及漫畫中的經典反派組織「曉」，作為這次聯名的重點。

▲主角漩渦鳴人身旁的重要標誌。（圖／品牌提供）

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▲經典反派組織「曉」。（圖／品牌提供）

由New Era X《火影忍者疾風傳》推出的帽款系列，除了以木葉標誌為主題以外，還有以血輪眼、漩渦等重點設計，並且都是主角漩渦鳴人身邊的重要標誌，其中，圖案皆為刺繡材質，所以實體商品應該會有不錯的質感。

▲木葉圖案售價為台幣1,580元、血輪眼與漩渦圖案售價為台幣1,380元。（圖／品牌提供）

作為這次聯名重點的經典反派組織「曉」，在設計上當然也是相當厲害，首先，使用線條與絲印手法呈現的出各個組織內的角色，同時以百搭的黑色為主調，另一頂則是以刺繡方式將「曉」的雲朵標誌置於前方。

▲使用線條與絲印手法呈現，售價為台幣1,580元。（圖／品牌提供）

▲雲朵標誌的「曉」帽款，售價為台幣1,380元。（圖／品牌提供）

相信看完以上的設計以後，應該勾起不少火影迷的回憶，畢竟，這些經典角色曾經陪伴著大家的童年，所以該系列的帽款，絕對是這個夏天必買的收藏品之一！目前除了雲朵標誌的「曉」帽款是在7月下旬發售以外，其餘的皆已於各大New Era旗艦店以及經銷商發售。

另外，對於7、8年級生影響巨大的《七龍珠》，最近也聯手法國服裝品牌le coq sportif Sport，推出以悟空、神龍、布瑪以及比克等角色的照片T-Shirt，並且還有以悟空與神龍為主題的鞋款，目前該聯名系列已於6／26在新竹巨城的le coq sportif Sport專櫃開賣，而7／10則是登陸台北復興SOGO、新光三越信義A11、板橋大遠百、南崁台茂、新光三越台南西門、高雄夢時代，最後於7／25在新光三越台中、台中大遠百上架。

▲悟空T-Shirt售價為台幣1,390元。（圖／品牌提供）

▲神龍T-Shirt售價為台幣1,390元。（圖／品牌提供）

▲布瑪T-Shirt售價為台幣1,390元。（圖／品牌提供）

▲鞋款售價皆為台幣3,290元。（圖／品牌提供）

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