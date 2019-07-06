匈奴遺址現跡俄國！每年夏季浮出　出土2具睡美人木乃伊

▲俄羅斯出土匈奴遺址。（圖／翻攝自推特／@DerangedRadio）

國際中心／綜合報導

遊牧部落匈奴驃悍的馬背上精神，曾在古歐亞大陸闖蕩，建立了龐大的版圖。最近有考古學家發現，位於西伯利亞南部圖瓦共和國的薩彥海（Sayan Sea）底部有著珍貴的匈奴遺址，包含110座墳墓，以及兩具有著2000年歷史的「睡美人」木乃伊。遺址每至夏季就會浮現的特色，也讓考古學家稱之為「俄羅斯版亞特蘭提斯（Russian Atlantis）」。

據《西伯利亞時報》報導，所謂的薩彥海其實是一座人工水庫，是位於俄羅斯最大發電廠薩揚-舒申斯克水電站（Sayano-Shushenskaya）的上游，每年5月中旬至6月底水位都會下降，藏在水下的遺跡也就因此浮現在眼前。考古學家去年在此發現了一具古墳，上面的石蓋把墳墓封存的很好，讓墳中的屍體得以進行自然的木乃伊化而不被淹沒。

墳中推測是一位年輕女子，身穿一條綴有綠松石的腰帶所繫著的絲綢裙，旁邊還有一些由銅合金製成的腰帶碎片、帶有漂亮雕刻的骨製帶扣和一把環狀手柄的鐵刀。考古學家最初因為豐富的陪葬品而推斷這名女子是一位「女祭司」，最終則因身邊的工具確認為「皮革設計師」。

在皮革設計師不遠處也發現了一具女性木乃伊，墓葬中保存著閃閃發亮的玻璃珠、兩個骨製的皮帶桶、一個線形及一個圓形圖案的石頭吊墜，身份應該是一名「織女」。從2人的陪葬品可以推斷在當時社會上的地位並不低。聖彼得堡歷史文化研究所瑪麗娜(Marina Kilunovskaya)博士表示，匈奴民族很珍惜女性，雖然不是母權社會，但女性、母親或是工匠都受到了極大的尊重。

科學家還解釋了墓葬中腰帶意義，「對於遊牧民族而言，腰帶是服飾中極為重要的一部份，代表了財富和地位，所有日常生活的東西都會掛在上面。」從其他墓葬中還發現許多來自中國的珍寶，像是漢代時期所製的絲綢、鏡子和硬幣，還有精美的青銅公牛、馬、駱駝和蛇製品。瑪麗娜表示，「很幸運能找到未遭到盜墓者破壞的游牧民族古墓」。

薩彥海每年冬季水面就會結冰，而今年7月水面又會再度上升，這些古文物將再次覆蓋在50英尺（15公尺）的水面下，必須要等到明年的夏季，遺址才會浮現。這樣的現象也讓考古學家非常的擔憂，惟恐古文物長期埋在水下而受到破壞，更是將這遺址稱為「俄羅斯版亞特蘭提斯」。