美國2人瑞結婚！加起來203歲　在養老院相戀一年決定結連理

▲100歲的約翰（John Cook）和103歲的菲麗絲（Phyllis Cook）。（圖／翻攝自Facebook／Kingston Residence of Sylvania）

國際中心／綜合報導

美國俄亥俄州（State of Ohio）一間養老院近期傳出一件喜事，年齡分別為100歲的約翰（John Cook）和103歲的菲麗絲（Phyllis Cook）在交往一年後，決定要共結連理。養老院隨後也在臉書上分享這份喜悅，引發大批網友留言祝福，更引來590次的轉貼分享。

據《CNN》報導，約翰.庫克（John Cook）今年剛滿100歲，是一名退役軍人，過去曾參與過第二次世界大戰；菲麗絲（Phyllis Cook）則將在下個月8日慶祝103歲生日。兩人各自的伴侶都已經過世多年，如今住進養老院後又能找到新伴侶並真心相愛，實在是難能可貴的緣分。

約翰和菲麗絲在上（6）月26日原本打算到法院申請結婚許可，沒想到抵達後竟發現可以當場結婚，於是兩人便順理成章的結為連理。約翰表示，這其實不在任何計畫中，但是到了法院聽到服務人員說可以幫忙證婚後，他便立刻喊出，「好啊，就結了吧」。隨後，兩人對於自己年過百歲還能再度找到廝守一生的伴侶都感到十分幸福。

菲麗絲表示，或許別人會認為像我們這種年紀的人結婚，有點難以置信，但這並非輕率的決定，因為彼此真心相愛，所以希望未來的日子也能繼續陪伴對方，兩人也坦承即使在這個年紀，激情仍然存在著，於是當約翰被問到最喜歡和菲麗絲做什麼時，他害羞的回答，不應該打開這個話題的。

兩人居住的養老院Kingston Residence of Sylvania也在臉書專頁上公布這樁喜事，還貼出兩人春風滿面的合照，如今已引來近千個網友按讚、逾150則的留言、590次分享，許多網友也紛紛留言表示祝福，甚至有人說「真愛永遠不嫌晚」、「祝福兩位能在餘下的人生盡情享受」、「現在知道要到哪一家養老院養老了」。

▼養老院在臉書上分想喜悅。（貼文／翻攝自Facebook／Kingston Residence of Sylvania）