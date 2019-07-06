南加州7.1地震是主震「威力比前震強11倍」！　釀火災房屋受損多人傷

▲ 地震起初測得規模7.1，隨後立即下修6.9，但根據最新數據顯示，規模為7.1。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國南加州當地5日晚間8時19分發生規模7.1地震，搖晃持續至少30秒。加州目前已成立緊急應變中心，根據最新災情消息，在強震襲擊後已發生多起火災、房屋出現裂痕、道路受損等狀況，多人受傷。居民表示，此次震感比先前的地震都還要強烈。專家直言，周五的規模7.1地震是主震，威力比周四規模6.4的前震強上11倍。

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▲ 官員們已表示，未來不排除有更多地震發生。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN等多家外媒報導，此起地震起初測得規模7.1，在短暫下修6.9後，地震規模再度改為7.1，且震源深度則從0.9公里修正成17公里。據了解，這次地震的震感明顯，就連內華達州拉斯維加斯市（Las Vegas）以及南部的墨西哥也有感。

▲ 周五晚間地震的震央位於里奇克萊斯特（Ridgecrest）東北邊10公里處。（圖／翻攝自歐洲-地中海地震中心）

「（地震）當時越變越強」，洛杉磯南帕薩迪納（South Pasadena）居民利普曼（Andrew Lippman）指出，當時他人坐在屋外看報紙，家裡的燈和電源線都在搖晃，「這次搞不好搖了45秒之久」。

加州肯恩郡消防單位表示，目前已接獲多起火災與多起人員受傷的通報，並開放緊急收容所。此外，加州州長紐森（Gavin Newsom）已啟動州緊急應變中心，並以「最高級別」模式運作。

根據地質學家瓊斯（Lucy Jones）稍早在推特的發文，此次規模7.1的地震與4日規模6.4地震位在同一個斷層系統，周四的規模6.4地震僅是周五規模7.1地震的前震，「我們說，地震後發生更大地震的可能性大約是二十分之一，現在這個就是那二十分之一。」CNN氣象專家米勒（Brandon Miller）則提到，周五規模7.1地震所釋放的能量比規模6.4地震強上11倍。

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