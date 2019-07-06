原來胡迪是處女座！快來看你的星座代表哪個《玩具總動員》角色？

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@pixar、@toystory

不知道大家看過《玩具總動員4》了嗎？自從上映之後好評如潮，許多這集才出現的新角色也有了各自的粉絲，從最初的第一集到現在現在的第四集，在玩具總動員的世界裡有好多好多的玩具，每個玩具都有獨特的性格、特色，而近日皮克斯就在Instagram上發佈了12星座所代表的玩具，一起來看看你和哪個玩具個性最像：

《以下有小雷》

＃水瓶座––叉奇

《玩具總動員4》的靈魂玩具叉奇是水瓶座！這個玩具光是能夠活過來就已經夠奇怪了，長得也怪可愛的，一心只想當垃圾的個性也很怪，這個本身就有點不合邏輯的角色大概是最適合水瓶座了。

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＃雙魚座––抱抱龍

雙魚座的人往往有點內向、羞怯，像是膽小的抱抱龍一樣，內心十分柔軟，常常脫線不在狀況內的冒失性格，也跟雙魚座有幾分相像。

＃牧羊座––巴斯光年

巴斯光年是非常富有正義感的玩具，總是精力充沛而且勇於冒險，雖然有些小小自以為是，但是的確具有領導風範，和牡羊座的性格很類似～

＃金牛座––蓋比蓋比

蓋比蓋比也是《玩具總動員4》才出現的新玩具，雖然說是反派角色，但她其實也只是希望找到一個歸宿，為了得到胡迪身上的零件，佈下了層層陷阱，展現了為達到目標的執著，對於自己認同的觀念有些固執，難以被改變。

＃雙子座––Bunny&Ducky兔崽子與鴨霸

意外成為最火角色的兔崽子與鴨霸，是手部連在一起的兩隻玩偶，完全就是雙子座的翻版，擁有雙重性格，喜歡天馬行空的想像，有數不清的話題，思想有點跳躍，就和兔崽子與鴨霸一模一樣！

＃巨蟹座––寶貝

牧羊女寶貝在這一集的戲份突然變多了，而所背負要傳達的意義也很深遠，而寶貝所代表的星座是巨蟹座，擁有堅強的意志力，在外當了流浪玩具好幾年，成就了她帥氣、堅毅的性格，但其實她還是很念舊，有心事會埋在心底。

＃獅子座––卡蹦公爵

獅子座的朋友知道自己跟卡蹦公爵一樣有什麼想法？卡蹦公爵和獅子座一樣，個性很陽剛、熱情，喜歡炫耀自己、也喜歡被讚美，自尊心很高，對於追求目標有企圖心，但有時也會缺乏安全感、懷疑自己，也有點缺乏深思熟慮。

＃處女座––胡迪

原來玩具總動員大主角胡迪是處女座！其實這結果讓人有些意外，不過仔細想想，他略帶神經質的敏感個性、計畫謹慎，有正義感，很重視友情而且又專情～跟處女座算是蠻多連結點的。

＃天秤座––Giggle吱吱妹

迷你警官吱吱妹就跟天秤座一樣愛好和平，個性有點天真，很會與人社交，談話技巧就像是與生俱來一樣。

＃天蠍座––彈簧狗

待人處事總是很真心，愛恨分明，和彈簧狗一樣非常重義氣，幫忙肯定是幫到底～

＃射手座––翠絲

翠絲是射手座一點也不意外，愛好自由，性格爽朗樂觀、非常愛笑！習慣直線思考可能讓你碰壁，但這樣的率真也是你討人喜歡的原因。

＃摩羯座––火腿豬

別看火腿豬的外型看起來呆呆的，其實他是個聰明的玩具，很機智，冷靜、能做出正確判斷，不過對於特定的事會有點強迫症，像是火腿豬每次都一定要把掉出來錢幣撿回來才行。

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