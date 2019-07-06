課本問題起口角…日國中生持刀殺同學　目擊者：蹲著看他血流不止

記者林瑩真／編譯

日本埼玉縣所澤市發生一起兇殺案，一名國中2年級男學生遭利刃刺殺身亡。警方調查，兇手是同年級的男同學，犯案動機則是「因課本發生口角」，一時氣憤就殺害同學。

綜合日媒報導，13歲的本郷功太郎頭部、腹部帶傷，倒在路旁血流不止，被旁人發現送往醫院後，於6日清晨不治。警方接獲報案後，得知本郷功太郎倒臥的地方是14歲同學的家門口，懷疑是同學持刀殺害本郷功太郎，依殺人未遂將他逮捕歸案。

男同學原本供稱，是幾個同學約好在家一起讀書，但其他同學抵達時，就發現本郷功太郎已流血倒地。但事後才承認，是因為一起讀書時的課本問題而吵架，最後演變成兇殺案。

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住在附近的80歲老翁透露，當時他看到一名血流不止的男學生躺在路邊，一旁還有一名男學生蹲著查看他，擔心大事不妙，因此連忙報警，誰料竟是兇殺案，「（犯案男學生）是個碰到時都會很有精神打招呼的普通少年，無法相信為什麼會變成這樣。」

另外，其他同學則表示，兩人從小學就認識，下課經常在走廊聊天，也是同一個社團，給人「感情很好」的印象，兩人都是活潑、開朗的個性，沒想到會發生這樣的事情。