巴比倫古城遺址列世界遺產！36年遊說終成功　免再遭受戰火波及

▲巴比倫古城遺址。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

伊拉克遊說數十年後，擁有至少4300年以上歷史的兩河流域巴比倫城市（Babylon）遺址，終於在5日獲得聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產，其中最為知名的就是它的空中花園。

據BBC報導，巴比倫古城最早是在公元前23世紀的泥板中被提及，位於底格里斯河和幼發拉底河之間非常肥沃的美索不達米亞平原上。伊拉克自1983年開始，便一直遊說將巴比倫遺址列入世界遺產名單之中，如今這個夢想也終於實現了。世界遺產委員會在亞塞拜然首都巴庫（Bakı）舉行的會議上，投票選出包含該遺址的5個新的世界遺產。這也讓伊拉克總統巴爾哈姆（Barham Salih）不禁感嘆，「這座城市現在是考古遺址，經過多年前領導人的疏忽，已經回到歷史上的『合法地位』。」

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▲位於西非布基納法索古老的冶金遺址。（圖／翻攝自Google Map）

對此總理邁赫迪（Abdul Mahdi）也表示歡迎，「美索不達米亞確實是人類的支柱，也是有史以來文明的搖籃。」同時政府也將撥出資金來維持和加強的工作。然而在伊拉克前總統海珊（Saddam Hussein）任內曾經在遺址上重建城市，造成廣泛的破壞；2003年美國入侵伊拉克期間，也曾在遺址上建立軍事基地，更是加劇了破壞情況。

▲冰島南部瓦特納冰川國家公園。（圖／翻攝自Google Map）

UNESCO表示，巴比倫古城曾是多個帝國的所在地，它的遺跡是古代最有影響力帝國的見證，而古城與空中花園的關聯也啟發了全世界的藝術、宗教、民俗文化的發展。此外還有4個新的世界遺產，分別是西非布基納法索（Burkina Faso）古老的冶金遺址、冰島南部瓦特納冰川國家公園、巴西格蘭德島 （Paratyand Ilha Grande）和法屬南部和南極領地；同時在本周末將會公布更多的入選名單。