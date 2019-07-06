路倒裸男傷重亡…家屬忙治喪　「本尊」現身揭發真相！

國際中心／綜合報導

美國芝加哥一名男子4月底被人發現路倒車下，不但裸體、毫無意識，臉部明顯受到重創，經警方確認身分為貝內特（Alfonso Bennett）後，家屬同意拔管並籌辦喪禮。不料，在某次家庭聚會上，「本尊」居然活著出現，大家這時才發現，原來死者另有其人。

綜合BBC、每日郵報報導，該名受傷男子於今年4月29日送至芝加哥「慈心醫院」（Mercy Hospital）接受治療，起初被登記為「無名氏」。經過芝加哥警方調查，認定這名男子為貝內特（Alfonso Bennett），隨後通知家屬前來醫院探視。

因為傷者臉部受傷嚴重，家屬無法靠肉眼辨識男子身分；面對眼前情況，院方工作人員建議他們接受目前的狀況。最終，在家屬的同意之下，醫院把維生系統關閉。

只不過，到了某日家庭聚會期間，貝內特突然現身，大家才驚覺死者另有其人。此外，警方直到遺體送至太平間按指紋時才發現，原來死者是69歲的布瑞特曼（Elisha Brittman），而布瑞特曼的家屬此時才接獲死亡通知。

如今，貝內特及布瑞特曼的家屬雙雙控告醫院及當地市府，要討回公道。對此，目前院方拒絕發表評論。

貝內特律師蘭伯特（Cannon Lambert）表示，此一情況令人無法接受；州議員Patricia Van Pelt也提到，警方應該透過指紋或是DNA來確認身分。