地震強襲南加州！回首1994北嶺6.7地震「10秒撼市區」屋倒路毀奪57命

▲ 美國加州洛杉磯1994年北嶺地震奪走57條人命，超過7000人受傷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合外電報導

美國加州5日晚間發生規模7.1地震，已知多人受傷。回顧南加州過去的地震史，上次發生規模7.1地震為1999年10月16日清晨的赫克托礦場地震，所幸地處偏遠，僅有數人受傷；而1994年的洛杉磯規模6.7大地震則是奪走57條人命，超過7000人受傷，是當地傷亡人數最多的大地震。

綜合CNN等外媒報導，赫克托礦場（Hector Mine）1999年10月16日當天凌晨2時46分發生規模7.1地震，震央位在莫哈維沙漠（Mojave Desert）一處偏遠地區，震度達到麥卡利震度分級（Mercalli intensity scale）第7級。儘管這場地震把一列火車震到出軌，2條公路因此毀損，至少25萬人無電可用，就連內華達州的拉斯維加斯也有感，但因當地並非人口稠密區，並未造成人員死亡，只有數人受到輕傷。而列車的毀損程度也在可修復的範圍內。

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至於南加州最多傷亡的地震，就屬洛杉磯人口稠密地區北嶺（Northridge）於1994年1月17日發生規模6.7地震，當年地震強烈晃動持續10秒至20秒，導致建築物倒塌、天然氣管線破裂爆炸起火、道路受損等。根據美國地質調查局的統計數據，當年共奪走57條人命，7000多人受傷，損失估計約200億美元。

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▼ 美國南加州當地5日晚間8時19分發生規模7.1地震。（圖／路透社）

▼ 專家直言，南加州5日的規模7.1地震是主震，威力比4日規模6.4的前震強上11倍。（圖／達志影像／美聯社）

