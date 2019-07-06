捕捉國慶煙火！「下跪求婚照」意外入鏡　攝影師想找甜蜜情侶

▲攝影師捕捉到一名男子在煙火下求婚。（圖／攝影師Tyler Huffman授權使用）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國民眾4日歡慶國慶日，除了華府施放煙火，其他各地也都有相關活動。來自印第安納州的攝影師霍夫曼（Tyler Huffman）則捕捉到溫馨畫面，當時他拍攝空中綻放的煙火，回家檢查照片時，居然看到一名男子跪下向女方求婚，他希望能找到這對情侶並把照片原檔交給對方。

CNN報導，霍夫曼住在印第安納州首府北部的卡梅爾市（Carmel），他在國慶日當天沒有特別計畫，直到接近傍晚時刻，他決定走出公寓欣賞當地煙火，同時使用單眼相機拍攝街道與天空。他沒發現，自己記錄下一對情侶的甜蜜時光。

「當我走回家時，我一邊瀏覽相機照片。」此時霍夫曼還渾然不覺自己拍下求婚照，直到回家修圖時才發現。而在一系列相片中，這對情侶隨後擁抱、親吻，女方應該答應男方的求婚。

霍夫曼5日在臉書發布相片，「有人認識這對情侶嗎？他們出現在我昨晚拍的煙火照，我希望能把照片交給他們，如果他們喜歡的話。」當地媒體也紛紛報導這個消息，不過這對情侶至今尚未發聲。

據了解，霍夫曼是一名業餘攝影師，他喜歡捕捉當下，拍攝時他把注意力擺在天空上，沒察覺有男子單膝下跪在地上求婚，「我想把照片發給那對情侶，不用任何回報或其他東西，只希望他們能夠珍惜，且無論過了多久都要珍惜。」