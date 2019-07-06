猶太社區縱火想殲滅不同種族　他反被「火焰噴飛燙傷」頭髮燒焦

▲摩根縱火結果自己燙傷。（圖／翻攝自YouTube／ DCPolice）



記者丁維瑀／綜合報導

英國52歲極右派男子摩根（Tristan Morgan）去年在一座猶太會堂點火，結果自己遭到火焰狂噴，頭髮也跟著燒焦，所幸當時場所內部無人。他近期在法院出庭並承認縱火罪，他還擁有一本主張白人至上主義的手冊，必須前往醫院接受心理治療。

當地警方5日公布摩根犯案畫面，這起事件發生在去年7月21日，當時他拿著小斧頭敲破艾克希特（Exeter）猶太會堂的窗戶，接著他倒入液體並點火；當天也是大屠殺紀念日。儘管他試圖燒毀猶太會堂，自己卻瞬間陷入火海，帽子也飛走，他的手與額頭都燒傷。

檢察官里查森（Alistair Richardson）5日表示，摩根縱火完似乎在笑，同時摸著頭髮，他具有根深蒂固的反猶太思想。法院得知，他點火時精神狀況不佳，依照《精神健康法案》，必須先待在醫院接受治療。

摩根坦承縱火，他還鼓勵其他極端分子上傳名為「白人男子」（White Man）的歌曲到線上音樂分享平台。警察局長勞勒（Matt Lawler）透過聲明表示，摩根策畫縱火案，他有著極右派、反猶太以及白人至上主義的思維，「摩根顯然非常不適，經過多起詳細醫療評估，很明顯讓他待在醫院的命令是合適的。」

法院知悉，當時消防員在發生嚴重火災的房間內找到可能引起爆炸的配備，摩根旨在摧毀整個猶太社區。一名目擊者透露，看到摩根離開燃燒的猶太會堂，臉部還有笑容，手上則拿著汽油罐。

請繼續往下閱讀...

▲摩根被火噴到差點跌倒。（圖／翻攝自YouTube／ DCPolice）



摩根被警方逮捕時，他說，「拜託告訴我猶太會堂燒毀了，如果沒有，那就是準備不足。」當時猶太會堂內部並沒有人，因此除了摩根自己燒傷外，沒有其他人傷亡。

這座猶太會堂建於1763年，是許多猶太民族在英格蘭西南部的聚會場所，修復遭到燒毀的房間費用超過2.3萬英鎊（約台幣90萬元）。