孫子開趴剩下「謎樣蛋糕」　阿公送醫院道謝…4護理師吃下大麻

▲阿公送蛋糕給護理人員，卻不知道裡面含有毒品。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國沃靈頓（Warrington）一間醫院員工5月收到病患家屬送的紅絲絨蛋糕，然而，裡面成分居然含有大麻；有醫療人員私下透露，當時3到4名護理師享用甜點，接著感受到身體不太尋常。柴郡警方發言人近期完成調查，證實蛋糕確實含有毒品，當下就進行銷毀，確保不會影響醫療品質。

《每日郵報》報導，這起事件發生在5月27日，沃靈頓醫院（Warrington Hospital）一名患者的阿公為了感謝護理人員，便從家裡拿了紅絲絨蛋糕作為禮物。據悉阿公並沒有特別訂製甜點，而是從孫子18歲生日派對那邊拿來蛋糕，他不清楚裡面含有大麻。

該家醫院事後說明，有一名工作人員享用蛋糕，但沒有任何反應。然而，匿名員工透露，當時3到4名護理師一起吃了甜點，幾分鐘後就開始感到放鬆，「這對患者沒有影響，但她們都知道有東西出包接著打給警察。」

據了解，護理人員當時在病房吃掉蛋糕。柴郡警方已證實蛋糕中含有大麻，他們向阿公給予一些建議並銷毀甜品，「經過調查，官員確定這位帶蛋糕的市民不知道成分，那是孫子生日派對剩下的。」