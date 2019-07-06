爛醉妻回家命令滾床單！他狠心拒絕後「褲子一片血」...慘遭斷根

▲男子因老婆酒醉拒行房，下體被切斷。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導



東非國家烏干達傳出一起暴力家庭糾紛，46歲的男子歐寇特（Moses Okot）日前因為拒絕喝醉妻子滾床單的要求，竟然直接被老婆「斷根」砍掉生殖器，失血嚴重，目前還在治療中。而他的妻子因長期酗酒，先前就有過家暴行為，犯案後逃跑，還沒抓到人。



綜合外媒報導，歐寇特一家住在烏干達北部阿帕克區（Apac District），他的35歲妻子艾森（Beatrice Acen）平常就有酗酒習慣。6月30日晚間，歐寇特因為白天下田工作很累了，7點多回到家，吃完女兒準備的餐點後就去睡覺，當時妻子還沒有回家。

當晚10點多，艾森照樣喝得醉醺醺之後才回家，到家進房後，叫醒早已熟睡的歐寇特，要求丈夫跟自己行房。歐寇特表示，他早就無法忍受妻子長期酗酒的行為，對此感到生氣，因此決定在妻子改善之前，不再滾床單，作為懲罰，於是當晚他在朦朧的睡意之下，拒絕妻子做愛要求，隨後睡著。



不久後，歐寇特因為覺得身上很痛，所以再次醒來，發現自己的褲子上一整片鮮血，生殖器已經被切斷了，趕緊報警送醫，由於失血過多，情況一度危急，目前仍持續在醫院接受治療。

警方表示，這對夫妻已經結婚超過10年，有5個孩子，妻子長期酗酒，喝醉了就會做出暴力行為，這已經不是第一次家暴，先前艾森就曾經因為丈夫拒絕滾床單，打斷了對方的鎖骨，而這次犯案之後，她也立刻逃跑，目前仍持續被通緝中。