大腳怪是真的！？HD超清超晰影片　曝光真實的瞬間

▲最新公布的超清晰影片顯示，神秘生物「大腳」很可能是真實存在的。(圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

深山巨怪「大腳」(Bigfoot)是否真的存在，一直以來爭議不斷。最新公布的超清晰影片顯示，這隻神秘生物很可能是真實存在的。

1967年時，怪物獵人帕特森(Roger Patterson)與吉姆林(Rob Gimlin)相信在美國加州拍到了這個毛茸茸的巨人。從那時起，數十年來這段影片引起了無數的激烈爭論，但影片片畫面的粒子太粗糙，讓它變得真假難辨。其如今，一名科技奇才利用高清技術重新俢復這段經典影片，最終可能解開了所有大家想知道的謎團。

影片顯示，這隻生物在高解析度的畫面裡穿過森林，清楚顯示他走動時臀部和大腿上的肌肉變化。 分析家指出，如果只是一個穿著好萊塢怪物裝的人，這樣的細節是看不到的。這隻生物的拇指，更顯示牠應該不是人類，因為它是在手部更上面的地方。

編輯這段影片的「大腳艾爾」(Bigfoot Al)也在他的YouTube頻道上提到，「牠」的膝蓋動作非常奇怪，人類的身體是不會這樣動的。在影片的其中一個瞬間顯示，「牠」的腳步似乎踩了一個踉蹌。在原本粒子跙糙的影片裡，這個細節根本看不到。

研究「大腳」的專家迅速表達了他們對上述修復影片的看法。英國動物學家、密碼學家舒克(Karl Shuker)在臉書上說：「在大腳原始影片拍攝的時候，迪士尼電影公司是當時電影特效的先驅者。我記得迪士尼一名發言人曾說過，即使是他們公司，當時也沒有足夠的特效技術來創造像『大腳』一樣栩栩如生的東西。」

在YouTube上觀看影片的大多數網友都相信影片是真的。其中一名網友說：「絕不可能是穿著特效服裝的人。細節太真實了。大腳怪一定是真的。」 另一名網友說：「這絕對不是惡作劇影片。這是證據、也是證明大腳真正存在的唯一證據。」但還是有網友不相信，他說：「在我看來，他仍然是個穿著特效衣服的大個子。」

1998年時，「英國廣播公司」(BBC)進行過相關主題的研究。曾在BBC主持過許多知識性電視節目的博物學家帕克漢(Chris Packham)，他當時作出的最終結論是：「攏是假」！然而，最新公布的高清影片，勢必再度炒熱「大腳怪係金ㄟ？」這個爭議性的話題。

「大腳怪」又稱「大腳」或「北美野人」，是未被確認、傳說中的靈長類生物， 據傳棲息在偏遠的叢林裡，範圍主要是在美國西太平洋與加拿大卑詩省等地區。有人認為這種生物或牠們的近親，在全世界都有牠們的蹤跡，例例如喜馬拉雅山的雪人、中國大陸神農架的野人等。超清晰影片請看這裡