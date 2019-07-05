減肥、健身都必學！6種超簡單無油雞胸肉食譜　助減脂還很好吃

編輯／Molly 圖／小紅書@honey清的美食生活、萝卜0945 、時光深巷少女與喵

有在健身或減肥的人都知道，高蛋白、低脂、低熱量的雞胸肉可是增肌減脂時期的好夥伴，雖然對瘦身、練線條這麼有幫助，但很多人都只會用清水燙雞胸肉，這樣清燙的雞胸肉不僅吃起來單調無味，還常常乾柴不好吃，讓人吃不下去。

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最近大陸網上很風靡多種口味的無油雞胸肉料理法，只利用少許調味和輕鬆簡單的醃製法，就能讓雞胸肉變得美味而且滑嫩可口，讓飲食管理更能堅持下去，想瘦身、練線條的人絕對必學啊！



無油醃製雞胸肉所需材料



以下每種口味醃製皆使用一整塊雞胸肉，約莫2人份。

1.蒜香蜂蜜風味

椰子油1勺（也可以橄欖油或山茶油代替）、蜂蜜2勺、黑胡椒碎粒約1/2茶匙、蒜末3瓣、料酒1勺、鹽巴1/4茶匙

2.照燒醬汁風味

橄欖油1勺、料酒1勺、醬油2勺、蜂蜜1勺、生姜片适量、黑胡椒碎粒約1/4茶匙、蒜末3瓣

3.檸檬蒜香風味

檸檬1顆（半顆切片，半顆擠汁）、橄欖油1勺、香菜2根、蒜末3瓣、蜂蜜1勺、鹽巴1/2茶匙、料酒1勺

4.咖哩椰奶風味

椰奶4勺、蜂蜜1勺、咖喱粉2茶匙、檸檬汁半顆份量、鹽巴1/2茶匙

5.孜然燒烤風味

蠔油1勺、醬油2勺、孜然粉1茶匙、花椒粉1茶匙、鹽巴1/2茶匙、橄欖油1勺、辣椒粉1勺、蒜末3瓣

6.韓式甜辣風味

韓式辣醬2勺、橄欖油1勺、蜂蜜1勺、薑片適量、黑胡椒碎粒適量、蒜末3瓣

醃製方式

可先將雞胸肉切成塊狀或薄片，這樣較好入味，將所有材料和雞胸肉一起放進密封袋，稍微揉搓均勻，放入冰箱冷藏一晚後，可以轉移到冷凍庫，即可保存1周，每次要用時再拿出來解凍，煎了就可以吃。



不用放油的雞胸肉煎法

鍋裡不用放油，開中小火，等鍋熱了後，把退冰好的雞胸肉放入鍋內，並倒入密封袋裡的醃料湯汁，煎5分鐘再翻面煎1分鐘，接著蓋上鍋蓋燜個2分鐘即可。這樣的做法不僅不用放油，煎起來肉質還會不乾柴、很嫩滑很好吃。

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