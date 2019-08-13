人生又苦又難！一遇到挫折就馬上黑化的星座TOP 3　第一名怨念最深

一生當中不斷面臨各種選擇，不論是求學或職場都經歷一關又一關的嚴峻考驗，每一次的選擇也不一定是最好的，人生中有大部分的時間都在挫折中打滾奮鬥！最困難的是失敗後要如何面對，修正通往未來的方向～來看看12星座中誰遇到挫折就會徹底變成反派角色呢？

TOP3 雙子座

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雙子座的人生就像是變形蟲，很有一種見風轉舵或是見招拆招的本領，天生機靈的他們，很多時候都能比其它人更有「trouble敏銳度」，能在發生問題前先做好各種佈局反應，因此再大的失敗或挫折，他們都有辦法提前做出反應，把殺傷力降到最低。然而再怎麼靈活還是難免遇到預期外的失敗，雙子座面對失敗，往往不會先檢討自己，而是會檢討各種導致自己失敗的人事物，最後陷入黑化狀態，像是被自己的主管炒魷魚，雙子一定先找出告密人、關係人，或是衝著長官來，甚至跳槽到競爭企業等。

TOP2 獅子座

獅子座其實帶有火象樂天的個性，不僅擁有高EQ情緒商數，也有愈挫愈勇的不死本領，然而這些陽光正面的性格僅限於事業以外的事！關於自己的工作或是熱衷的事，獅子總有著志在必得的雄心壯志，不僅眼光遠、野心強而且有著十足十的熱血行動力，但愈是心高氣傲，愈是無法接受自己在眾目睽睽下跌倒，或是被人用不高明的手段設計，通常獅子遇到工作上的挫敗，容易有兩極化的反應，一是輸得心服口服，另一則是怨天尤人，不論哪種反應，獅子都會選擇另起爐灶，從此不提傷心事，「哪裡跌倒，就從哪裡爬起來」這樣的事幾乎不會發生在獅子身上。

TOP1 天蠍座

外表神秘低調，很少會把情緒表現於外的天蠍，內心有著極為堅實的自我防護層，目的就是為了保護脆弱的自己！比起其它星座，天蠍座膽小卒仔的程度可說勇奪星座之冠，感情中還沒採取行動就怕自己被拒絕；有了對象又會時刻擔心被背叛；職場上也常為了保住飯碗發展出各種厚黑生存術。得失心極重的天蠍，在沒有絕對把握下其實很少會主動出擊，一旦自己投入了就會希望自己完勝一切！

若遭遇挫折或失敗，天蠍很可能就會卡入困惑的黑洞中，既不願承認錯誤，也不接受現實，於是慢慢變得自暴自棄。特別是感情上天蠍黑化速度極快，由愛生恨，愛愈深怨念愈深，昨天可能還是苦情戲中的女主角，很可能立即黑化成為橫刀奪愛的小三，雖然這種橋段看起來老梗，卻是最容易發生在天蠍座身上啊！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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