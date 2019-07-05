老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭脫褲硬上」崩潰報警：這兒子我不要了

▲遭到兒子硬上、襲擊的母親幾乎崩潰。（圖／翻攝自vk）

記者陳亭伃／綜合報導

烏克蘭日前發生一起家庭悲劇，一名62歲的老母親好不容易盼到自己兒子因為殺人罪假釋出獄，辦了一場慶祝派對後，竟然因為兒子酒後亂性，虐打老母親之後硬上。老母親事後在床上爆哭思考，決定不願意自己活在恐懼中，於是報警將兒子送回監獄。

根據英國《每日郵報》報導，42歲的魏大力（Vitaliy）日前因為將依名男子毆打致死遭到判刑，5月終於得以假釋回到母親居住的小村落，盼望兒子回家已久的老母親因此還幫魏大力辦了一場慶祝會，卻沒想到魏大力在幾杯黃湯下肚後，竟然進到母親的臥室以暴力襲擊。

魏大力的母親當下完全無力抵抗，最後甚至還強脫母親的衣褲硬上，無助的老母親在兒子的瘋狂行徑結束後，情緒崩潰地躺在床上，最後決定報警，並表示「這個人再也無法當我的兒子，我不願意繼續活在恐懼之中」。

在事發當下，因為魏大力和母親所居住的地方在偏僻的田野區，儘管老母親大聲呼救，還是沒有人聽到前來救援。該村莊也僅有240人，魏大力事後遭到逮捕，警方表示「嫌犯被指控強姦、傷害等罪，如果確定將面臨至少5年的徒刑，調查都還在進行中，事發也造成當地居民的害怕。」