相思哥衝女友家「激戰洩慾」　嗨到喊出女友媽大名…下場成流浪漢！

▲男網友在和女友一解相思之情時，竟喊出不該喊的名字。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

不少情侶分隔兩地時，對另一方的思念除了透過言語表達之外，也會希望再見面時，可以以親密的方式讓對方感受。但一名男網友就在「Reddit」上分享自己完全搞砸了和女友的見面，因為在久別見面的激戰中，他竟然喊出了一個「絕對不能」出現的名字。

男網友在貼文中表示，因為已經3個月沒有和女友見面，好不容易熬到兩人終於可以一解相思之情的時候，決定將在夜晚好好的「宣洩」讓對方知道，畢竟就算是長時間的遠距離戀愛，但還是要把握好見面的時間。

就在男網友見面女友，並且有著兩人小空間的時候，他開始幻想兩人激情的畫面，隨著氣氛變得甜蜜，兩人也就開始進入「滾床」狀態。就在男網友開始陶醉在兩人的柔軟世界中，突然聽到女友大喊「你剛剛說什麼？」、「你x媽的剛剛說什麼？」

這時男網友突然驚覺，自己在享受的過程中，竟然喊出女友母親的名字，當下氣氛相當尷尬，也無法再繼續。最後只能在貼文中告訴鄉民自己在一個完全不熟悉的城市找女友，如今卻無家可歸。

不少鄉民看到後，留言安慰「沒事，床上跟腦裡不見得是同一個人！」、「兄弟你還能活著走出來已經很不錯了」、「這告訴我們不管慾望多濃烈，都要保持基本的清醒」