皮革、布料都能用！「irodo」轉印貼紙只需硬幣一刮　變出專屬訂製包

編輯／Ping 圖／翻攝自irodo.tokyo

各位手作控們注意！日本近期推出一款只需要硬幣就能使用的轉印貼紙「irodo」，讓各位不用任何技巧，就能裝飾自己的衣服、包包等，就算是手殘男友想做個小禮物送給女友，也能輕鬆上手喔～

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▲不用熨斗就能使用的布貼，不管是大人或小孩都能使用。（圖／翻攝自irodo.tokyo）

此次日本推出的「irodo」操作方法非常容易，只需要貼上去，接著用錢幣刮一刮，最後再把它壓緊，貼紙就會印在布上嘍！不像傳統的布貼需要用到熨斗，所以媽媽們可以帶著小孩一起使用，享受美好的親子時光，也不用擔心小孩會受傷。

不管拖鞋、包包還是筆記本等等，只要是平紋織物、皮革，都能將「irodo」印上去，讓你每個布的物品都變成獨一無二的藝術品，擁有手作魂的你們，現在是不是已經迫不及待想動手創作了呢～

▲「irodo」日本Amazon售價為￥388（約NT$112）、￥507（約NT$146），依款式為主 。（圖／翻攝自irodo.tokyo）

操作影片在這：這裡面的小孩也太萌了吧（重點錯...）！不過連這麼小的小朋友都會使用了，相信不管各位的美術、手作成績有多低都一定可以成功上手的。

在 Instagram 查看這則貼文 Fabric Sticker_irodo（@irodo.tokyo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 19 日 上午 7:51 張貼

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