波音737 Max接連墜毀　「最安全飛機」奪走他全家人：我很孤單

▲圖為波音（Boeing）737 MAX機型飛機停在停機坪 。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

「我失去妻子卡羅爾（Carole），以及3名孩子萊恩（Ryan）、凱利（Kelly）以及魯比（Ruby），我也失去了岳母，很孤單。」一名男子保羅（Paul Njorogre）落寞說著，衣索比亞航空302號班機3月起飛後墜毀，當時造成157人死亡，他也痛失心愛的家人，他再也看不見孩子們的面孔。

《英國廣播公司》（BBC）報導，保羅現在住在朋友家，他不敢回自己家，想起小孩們的鞋仍在大廳，他就難以承受，因此必須等待親戚幫他整理屋內，「我永遠不會回去。」他質疑的是，為什麼波音737 MAX 8客機會接連出事。

去年10月，印尼獅航（Lion Air）610號班機墜毀，機上189人全數罹難；今年3月，衣索比亞航空302號班機墜毀，兩次失事客機都是波音737 MAX 8。初步報告顯示，兩次事件中同樣都有飛行控制系統出錯的問題。如今，罹難家屬想問，為何第一次出事後，波音沒有禁飛該型號。

來到加拿大多倫多郊區，則是另一個破碎的家庭，克里斯（Chris）與老婆的女兒丹妮爾（Danielle）在事件中罹難；丹妮爾原本要前往肯亞，參加聯合國環境會議。家人痛心表示，第一起墜毀事故4個月後又發生第二起，這不該發生，「他們說這是最安全的飛機，這不是，它奪走我們深愛的人，無論他們怎麼說，我們正常的生活都不再相同。」

美國共和黨籍密蘇里州眾議員格拉維斯（Sam Graves）與其他人指責，事故中要負責的是「國外飛行員」，如果是美國的飛行員，或許就能掌握狀況。然而，兩份初步報告都顯示，操控特性增益系統（MCAS）有問題，疑似是導致墜機的原因。

保羅說，由於波音疏忽、傲慢與管理不當，以及美國聯邦航空總署（FAA）缺乏內部審查，結果他痛失家人。他感嘆，波音原本可於去年11月禁飛737 MAX 8，卻把焦點擺在國外飛行員的失誤，「如果他們真的在乎人命與安全，便會在去年11月禁止這些飛機，以便解決問題。」

許多家庭難以走出傷痛，美國麻州西部的一對夫妻失去24歲的女兒，當時她登上衣索比亞航空302號班機。媒體報導墜機時，母親納迪亞（Nadia）正在收聽廣播，「我開始顫抖，無法控制自己發抖，我只是沒辦法告訴家裡的人。」

波音本周宣布，將會提供1億美元給兩次事故中的罹難家庭，資金會用來提供教育，協助生活開銷等。波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）透過聲明表示，安全將會是企業的首要任務，希望未來幾個月能重新得到顧客的信任。

BBC記者詢問這些受到影響的家庭後發現，他們不想要錢，只想要答案；有人就認為應該提出刑事指控。保羅則堅信，第二次失事本該可以避免，「這些人知道他們不會面臨刑事責任，不會面對多年徒刑。如果他們知道會入獄，11月就會下令停飛。」