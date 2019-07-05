殘忍虐童畫面曝光！2歲兒躺地爆哭　惡母「頭腳對折」重壓...再抓起狠摔

國際中心／綜合報導

印度近日傳出一則怵目驚心的虐童影片，只見一名年約2歲的男童躺在地上哭，一旁的年輕母親見狀後突抓狂的將他狠折雙手、頭腳對折重壓在地上，最後掀起重摔，手段相當殘忍。影片一在網路曝光後立即引發網友憤怒。

這部27秒的影片是在4日被張貼至臉書社團「野新吹水站」。影片一開始，男童疑似因為耍賴，躺在地上一動也不動的哭鬧著，沒想到幾秒後，站在一旁的母親看不下去，怒氣衝天的跑過去將男童的雙臂猛折，隨後再將用力地將上半身對折往地上重壓，過程中更用膝蓋來「輔助」施力，用整個重量壓制小孩，殘忍行為毫不手軟。影片最後男童還被母親狠狠地重摔在地。

▲▼母親將2歲兒用力對折壓地。（圖／翻攝自Facebook／野新吹水站）



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許多網友看完影片拳頭都硬了，紛紛留言表示，「真的好心疼」、「是在訓練馬戲團嗎...」、「軟骨訓練？」、「這媽媽比畜生都還不如」、「拍影片的人是在幹嘛？不會報警？」「可憐的孩子，不喜歡就不要生」、「真狠毒的女人」。然而，也有不少網友擔憂的指出，「為什麼最後一秒小孩子不動了....」。

據悉，當地警方已介入調查。不過受傷孩童身上的傷也許能復原，但心靈的驚嚇，恐怕短時間無法抹滅。