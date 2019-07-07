不只藍瓶咖啡！京都5家質感外帶咖啡廳值得你一訪

台灣近幾年的「咖啡文化」越來越盛行，從講究咖啡風味的冠軍咖啡師所開設的咖啡廳、販售快速方便的連鎖外帶咖啡，再到訴求跟隨流行打卡風潮的咖啡廳應有盡有，每個路口都能見到咖啡的蹤影，可以見得台灣人對於咖啡的需求量與族群正逐年增加！

根據最新資料統計指出，全台咖啡館的銷售額相較於5年前成長87.8% 、達到台幣175億元，可以見得台灣人依賴咖啡的程度相當高，而且就算出國旅遊，總有許多人會先搜尋當地的咖啡廳。

本篇將為您介紹日本京都5家質感外帶咖啡廳推薦，下次到京都旅遊，除了藍瓶咖啡以外，不要錯過拜訪這幾家咖啡廳！

1：藍瓶咖啡Blue Bottele Cafe



首先第一家介紹的就是美國超人氣咖啡品牌－藍瓶咖啡（ Blue Bottele Cafe），藍瓶咖啡有著咖啡界的APPLE之稱，簡單顯眼的logo、高品質、規格化的營運，讓它在世界各國成功地快速展店。

在 Instagram 查看這則貼文 Queena Liu（@a3388087queena）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 14 日 上午 1:19 張貼

而藍瓶在海外拓點的第8間店選在京都落腳，捨棄以往的工業風，取而代之的是延續日本傳統的百年京都町家建築風格。

藍瓶咖啡的外帶杯風格相當極簡風，透明外帶杯上印有藍瓶logo、吸管也採用同色系的土耳其藍。

在 Instagram 查看這則貼文 ano（@tokkiiin3）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 24 日 上午 7:23 張貼

京都藍瓶咖啡也有販售人氣熱銷的罐裝冷萃咖啡，小巧精緻的鋁罐包裝，是每訪藍瓶必入手的伴手禮。

【藍瓶咖啡 京都店】

地址： 64 Nanzenji Kusakawacho, Sakyo Ward, Kyoto, 606-8437日本

營業時間： 08:00-18:00

電話： +81 75-746-4453

售價：日幣450~600元（約台幣135~180元）

2：% Arabica Coffee



% Arabica Coffee目前在京都有三家分店，分別是近清水寺的東山店、近渡月橋的嵐山店與河原町的藤井大丸店。位於渡月橋桂川沿岸的嵐山店，店面以純白與木造加上偌大的透明櫥窗打造，相當簡約明亮。

在 Instagram 查看這則貼文 ᴇᴜɴᴋʏᴜɴɢ（@charming___u）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 20 日 下午 6:24 張貼

另一家% Arabica Kyoto東山分店位於法觀寺八坂塔前，同時也是% Arabica Kyoto在京都的第一家分店，因位置鄰近古蹟八坂神社所以每天人潮絡繹不絕。加上1號店的店長山口淳一是2014年拿鐵拉花大賽冠軍得主，只要在東山店點上一杯熱拿鐵就能獲得極致精美的拉花，咖啡還沒入口就讓人心情愉悅。

藤井大丸店則位於四條河原町的藤井大丸百貨1樓，行經附近購物也別忘了繞道來此品嘗% Arabica Coffee的魅力。

【京都 東山店】

地址：京都府京都市東山區星野町 87-5

營業時間：08:00-18:00

【京都 藤井大丸店】

地址：京都市下京区四条寺町藤井大丸百貨1F

營業時間：10:30~20:00

【京都 嵐山店】

地址：京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3ｰ47

營業時間：8:00-18:00

價格：日幣300~500元（大約台幣90~150元）

3：LITT UP KYOTO



距離京都市區較遠的這家LITT UP KYOTO咖啡廳內用空間並不大，主體建築以灰色與白色為主，店內座位以水泥石磚加上白色坐墊打造，既原始又不失工業風的粗獷風格。

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這家也是近期日本社群媒體SNS上許多人喜歡到此打卡的人氣咖啡廳，除了咖啡以外，店內的吐司類點心與特調飲品也是熱銷品項！

原本店面位於天台容易因為天氣變化而無法營業，因此搬遷至東山區本町，想前往一嘗咖啡風味的您請多加留意店家新地址！

【LITT UP KYOTO】

地址：京都府京都市東山区本町6丁目14 2F

營業時間：10:00～16:00

4：Kurasu



位於京都車站附近的Kurasu咖啡廳與其它咖啡廳的誕生方式截然不同，老闆大槻洋三先生於網路販售日本生活器具起家，並因為販售咖啡器具的營業額佔比較高，因此才萌生推廣日本咖啡文化的念頭，Kurasu落腳京都的實體店面才應運而生。

在 Instagram 查看這則貼文 Kurasu Kyoto Specialty Coffee（@kurasu.kyoto）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 20 日 上午 2:40 張貼

店主從 2015年起在網路販售日本各地烘焙者所烘焙的咖啡豆，因此吸引許多想造訪實體店面的海外旅客，因此老闆大槻洋三先生決定於2016年在京都開設店面，販售手沖咖啡與各式咖啡飲品。

如果前往京都只能選擇一家咖啡廳的話， 相當推薦這家咖啡廳！

【Kurasu】

地址：京都市油小路通塩小路下がる東油小路町552番地

營業時間：8:00~18:00

5、甜咖啡和鯛魚燒あまいろ コーヒーとたい焼き



日本京都最受歡迎的鬧區莫屬「四条烏丸」，而就在市營地下鐵烏丸線的四条站距離不遠處，有一家小店在SNS上人氣非常高，雖然沒有開在大馬路上，甚至要繞進小巷裡才找得到的小店仍然門庭若市！

在 Instagram 查看這則貼文 YASUKO TAKESUE（@momoichigo0902）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 5 日 上午 6:29 張貼

這家「甜咖啡和鯛魚燒」（あまいろ コーヒーとたい焼き），以超萌造型的鯛魚燒和日式昭和風氛圍所打造，相當受到日本人歡迎，買一個鯛魚燒配一杯熱熱的甜咖啡，真的很享受！

下次飛往日本京都旅遊，別忘了造訪以上5家京都咖啡廳推薦！

文／Harper's BAZAAR 圖／IG@NM_1228、A3388087QUEENA

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