LV為《黑鳳凰》蘇菲特納打造婚紗！深V露背、拼接皮革　又美又幸福

▲蘇菲特納與喬強納斯在法國補辦婚宴。（圖／翻攝Sophie Turner IG）





記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）難得出手打造婚紗！幸運兒是英國女星蘇菲特納（Sophie Turner），她和美國男團強納斯兄弟的喬強納斯（Joe Jonas）在南法補辦婚宴，穿上LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière為她訂製的白紗，深V、露背，Nicolas忍不住讚美她：「Absolut beauty ！」

請繼續往下閱讀...

▲Nicolas Ghesquière在IG上秀出蘇菲特納的婚紗，顯然很滿意。（圖／翻攝Nicolas Ghesquière IG）

蘇菲特納從《冰與火之歌：權力遊戲》的珊莎史塔克打開知名度，到《X戰警：黑鳳凰》，成為新一代的漫威女神，帶點個性的臉龐、身材極佳，常有帥氣打扮，婚紗果然也不是柔美派，線條十分俐落，深V、露背、長袖設計，並在肩部及褶飾腰帶以純白色的緞面皮革拼接，增添力道。

這件婚紗雖然有獨特個性，但該有的刺繡、水晶、珠飾一點都沒少，細節處處、耗時費工，光是把各部分組合在一起，就用了超過350小時，更遑論從布料開始的數位設計、超過65萬針的縫製過程、10多名工匠的刺繡等等，LV難得出手果然下猛藥。

新郎喬強納斯則穿上 Berluti 的正裝，包括羊毛披肩領單扣燕尾服，搭配珍珠母貝扣飾與袖扣的尖領襯衫、黑色口袋巾與領結，雖然全身都是黑色，但細節處處，絲毫不馬虎。看蘇菲特納挽著喬強納斯笑開懷的模樣，甜蜜滿出來。

▲蘇菲特納與喬強納斯在巴黎放閃。（圖／翻攝Sophie Turner IG）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App