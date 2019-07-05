叔叔「做掉11月大侄子」　憤怒爸開庭完「李小龍式飛踹」狂毆8秒洩憤！

▲男子的兒子遭到叔叔攻擊致死，法庭外狂毆。（圖／翻攝自youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名23歲的男子，因為涉嫌將11個月大的姪子以鈍器砸頭，最後導致男嬰死亡，遭到逮捕後不僅與兄弟關係決裂，就在開庭完當日，男嬰的父親再也控制不了自己的憤怒心情，就在男子走出法庭時，直接騰空狠踹，揮拳爆打洩憤。

根據英國《每日郵報》報導，才11個月大的派克（Parker）是家中人人疼愛的小男嬰，但就在去年5月，派克的叔叔用鈍器毆打派克的頭部，小男嬰被緊急送醫後仍宣告不治。然而傷害派克的竟然是派克父親的弟弟、男嬰的叔叔包斯（Kwin Boes），包斯遭到逮捕後，竟還向警方供稱，都是因為一個很爛的枕頭，才讓派克摔落地上。

請繼續往下閱讀...

▲男子的兒子遭到叔叔攻擊致死，法庭外狂毆。（圖／翻攝自當事人臉書）

法官開庭時表示，派克在到院前就已經沒有生命跡象，針對包斯所說「派克是因為跌落地上才導致死亡」檢查結果也不符合。而全程都參與開庭的派克父親，就在法官宣布結束審判後，因為心情過度憤怒，直接衝上前一陣狂毆包斯，一旁員警見狀立刻將兩人拉開。

影片畫面中可以看到，派克的父親一臉悲憤地衝上前，試圖想要替死去的兒子報仇，但面對根本「一臉不痛不癢」的包斯，似乎一點用都沒有。