14歲少女「穿舊衣太像亡母」遭醉父錯認性侵　產子仍護航：他是好人…

記者林瑩真／綜合外電報導

越南東北部富壽省一名14歲少女被老師發現懷孕，一問之下，才知道少女遭到酒醉的父親性侵。少女透露，因為事發當天她穿著過世媽媽的衣服，才讓父親誤會，希望父親不要因此坐牢，「他是個好人」。

綜合外媒報導，少女上課時突然嘔吐，被老師懷疑是孕吐，因此送醫檢查，確認少女懷孕。當時老師詢問，少女不肯透露實情，直到老師作勢致電父親，少女才哭著喊「不要抓我爸爸」，將一切告訴老師。

少女表示，事發當天她穿著媽媽的衣服，不料父親喝醉後走入她房間，誤以為是2017年因乳癌去世的媽媽回來了，2人隨後發生性關係。不過，少女當下並未反抗，「我知道爸爸是好人，只是做錯了一件事」。

由於胎兒已經成型，少女無法墮胎，只好生下小孩。之後警方依「亂倫罪」逮捕少女父親，全家失去經濟支柱，全靠年邁阿嬤當清潔工賺取生活費；少女則休學在家照顧小孩，至今都擔心父親被獄友欺負。

此事曝光後，當地媒體前往少女家中採訪，發現少女的確長得與過世的媽媽十分相似。對於未來日子，少女則說「過一天是一天」，會在家等待父親回來。對此，相關單位承諾，會給予該家庭必要的協助。

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