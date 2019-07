到夏威夷必體驗的4件事！除了浮潛衝浪、一定要到恐龍灣搭直升機遊島

說到夏威夷,腦中是不是就自動浮現身穿草裙、隨著烏克麗麗的旋律悠閒搖擺著的畫面?夏威夷歷經過二次大戰的珍珠港事件,曾被日本人短暫的殖民過;1959年才正式併入美國領土、成為美國第50個州。參雜著一點日本飲食文化、美國現代特色以及夏威夷當地的風俗,夏威夷也漸漸發展出獨樹一格的風土民情。

夏威夷主要由六個島所組成:可愛島、歐胡島、摩洛凱島、拉奈島、茂宜島以及夏威夷本島。本篇為您重點整理出發前往夏威夷的旅遊需知與重點旅遊景點,今年就出發到夏威夷好好放鬆一下吧!

