撿到「金黃怪石」回家亂刻　5年後驚知是100萬「龍涎香」...崩潰了！

▲漁民在海上撿到一顆怪石，竟是「龍涎香」。（圖／翻攝自《搜狐》）

國際中心／綜合報導

泰國一位漁民5年前曾在海上發現一顆怪異的「金黃色石頭」，因覺得稀奇於是便帶回家，沒事時就拿刀亂刻以打發時間。沒想到他於近日才意外得知，這顆怪石竟是價值高達100萬元泰銖（約新台幣101.7萬元）的鯨魚嘔吐物「龍涎香」（Ambergris），讓他懊悔不已。

據24h.com報導，58歲的漁民蘇瓦特（Suwat Chitchanthuek）於2014年時，在泰國東部羅勇市（Rayong）附近的海域，發現了一個超巨大且形狀奇特、漂浮在海面上的金黃色怪石，當時他覺得相當稀奇，便將它帶回家把玩，在家無聊時還會拿刀在上面進行雕刻。

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▲▼蘇瓦特平常無聊就會拿刀刻石頭消磨時間。（圖／翻攝自《搜狐》）



沒想到蘇瓦特於今年2月看新聞時，發現泰國南部也發現了類似的石頭，隨後他便請專家來鑑定，這才發現自己5年前撿到的怪石竟是價值高達100萬元泰銖的「龍涎香」。蘇瓦特知道實情後相當崩潰，並無奈表示，「如果以前就知道這顆怪石如此值錢，我一定會好好照顧，如今它已經被我刻得越變越小，真的好後悔...」。

據了解，「龍涎香」是鯨魚吃完魷魚、章魚後未能消化的喙骨，經由腸道細菌與分泌物「酶」結合成石頭後吐出。整塊石頭經陽光乾燥後，會從「腥臭味」轉為「持久香氣」，每一塊石頭都有各自的特別氣味，因此常被作為高級香料、香水的定香劑或名貴藥材等。