UNIQLO、GU九月換環保購物袋！宣布年底前減85%一次性塑料

編輯／Ping 圖／翻攝自fastretailing.com

近年來環保意識抬頭，除了政府開始執行減少塑料用品的計畫，許多品牌也都紛紛推動環保策略，像是BURBERRY宣布在2025年前要達成全面「零塑膠」，以及H＆M目標在2030年前全面使用100％回收材料製衣等。而近幾日，旗下擁有UNIQLO、GU 的 Fast Retailing 集團也宣布實施減少一次性塑料包裝！

前幾日，旗下擁有UNIQLO、GU 等品牌的Fast Retailing 集團宣布將在2020年減少約7,800噸的一次性塑料，也就是整體使用量的85％，其中包含購物袋與產品包裝，並於2019年9月1日起，日本的UNIQLO、GU 將會全面使用有FSC（森林管理委員會）認證的購物紙袋，以達到環保。

另外，為了提升消費者自行攜帶環保袋的意願，歐洲、北美以及南韓等16個國家／地區將會率先於2019年9月正式收取紙袋的費用，而日本UNIQLO、GU 將於2020年1月14日起開始收費。

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由於台灣UNIQLO早已使用紙袋，所以台灣目前不會更換成FSC認證的購物紙袋，目前也沒有收費的消息，但是身為環保小尖兵，愛美的同時也要愛地球，紙袋都可重覆利用，下次去血拼時，不要忘記自備環保袋，為我們唯一的地球盡一份力喔！

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