高訂周／孫芸芸看FENDI秀集郵水行俠！樂喊：交了新朋友

▲FEDNI在羅馬舉辦2019秋冬高級訂製服秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

對於FENDI來說，2019秋冬高級訂製服很不一樣，這是首度沒有卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）掌舵的高訂秀。FENDI回到發源地羅馬，用54套服裝紀念與卡爾54年的情份，薄透的材質上有著美麗的大理石紋理，與溫暖的皮草成了很有層次的對比，孫芸芸第一次和姊姊孫瑩瑩一起看秀，兩人服裝以同色調搭配，十分和諧。

▲孫芸芸（右）與「水行俠」傑森摩莫亞合照。（圖／品牌提供，以下同）

孫芸芸與孫瑩瑩久未公開合體，難得在羅馬一起欣賞高級訂製服，孫芸芸在IG上透露心情：「昨晚在Palatino Hill的Fendi show太壯觀！跟姊姊第一次一起看show，開心～」她表示交到許多新朋友，包括南韓女星高素榮、白斑女模Winnie Harlow等，還集郵「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa），在秀場內合照。

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▲孫芸芸（上、中圖右）與姊姊孫瑩瑩受邀欣賞FENDI高訂秀，並遇到南韓女星高素榮（下圖）。

FENDI選擇在極具歷史地位的帕拉丁諾山丘辦秀，羅馬皇帝在此建了神殿，於西元141年完工，如今雖成廢墟，意義仍然深遠，FENDI以該神殿為背景，讓模特兒魚貫而出演繹霓裳，由卡爾拉格斐生前的搭檔Silvia Venturini Fendi，親自從他留下的檔案中挑選出草圖，作為2019秋冬高級訂製服的基礎，例如女皇風格洋裝上豐富的垂墜褶襉等。

▲FEDNI的2019秋冬高級訂製服復古又性感。

各式印花貫穿了系列，FENDI把建築材料、裝飾變成服裝上的圖案，相當獨特而搶眼，大理石紋是要角之一，靈感來自義大利學者Raniero Gnoli的著作《Marmore Romana》，探索著大理石的變化，馬賽克圖案的想法，則源於義大利中部內米湖中發現的卡利古拉時代沈船，另外，提比略宮中充滿花磚風格的地板，也變成了服裝上的圖案，每一件都令人驚喜。

▲服裝運用各式圖案，很有特色。

誇張的輪廓、有力的線條，加入許多的性感剪裁，是FEDNI的迷人之處，有輕透薄紗的荷葉洋裝，也有如女戰士的犀利造型，穿插著拿手的皮草，讓秋冬更具風情，模特兒清一色頂著厚劉海鮑伯頭，復古又有態度，壓軸的禮服氣勢滂礡，大份量的蓬袖、蓬裙，配以地磚圖案的面料，屬於羅馬的榮耀盡現。

▲壓軸的造型極有氣勢。



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