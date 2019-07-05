「泡過的洗澡水」1罐1千…她開賣2天就斷貨　粉絲要買37公升

▲粉絲搶著要戴爾芬泡過的洗澡水。（圖／翻攝自IG／belle.delphine）

國際中心／綜合報導

英國20歲網美戴爾芬（Belle Delphine）在IG擁有近4百萬名粉絲，她經常貼出自己角色扮演（cosplay）的照片，日前她則決定來點新鮮的，販售1小罐24英鎊（約台幣1000元）的洗澡水，沒想到兩天就賣到缺貨。這得歸因於她非常捧場的粉絲，有人就留言「我要買10加侖（約37公升）」。

《每日郵報》報導，戴爾芬自稱為「遊戲女孩」，粉紅色的頭髮相當吸睛，她2日先在IG貼出相片，她泡在浴缸中，手裡拿的則是裝罐的洗澡水，「乾渴的遊戲男孩們，我要賣給你們我的洗澡水。」為了粉絲安全，她也說明這種水不能喝，只能用於「情感上的用途」。

宣布開賣的兩天後，戴爾芬意外發現她的洗澡水全賣光，她相當感謝粉絲力挺。然而，有網友就覺得此舉不妥，紛紛留言「老實說，這一代真的讓人難過」、「愚蠢」。

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▲戴爾芬沒想過洗澡水會熱賣。（圖／翻攝自IG／belle.delphine）

戴爾芬事後受訪時表示，她沒預期到反應如此熱烈，前兩天就賣出500瓶，已經缺貨，她只是想著可以販售哪些有趣的東西，沒想到洗澡水真的奏效。據了解，她是位興趣廣泛的網紅，喜歡畫畫、溜冰、打扮以及創作，對於粉絲送上的錢，她很感激大家能幫助她實現夢想。