大S「草莓包」登熱搜！萌趣圖案搭出少女感　網友求購買連結

▲大S的「草莓包」登熱搜（圖／翻攝自大S微博）

編輯／Ping 圖／翻攝自大S微博、pitusa.co

隨著陸綜《我們是真正的朋友》的熱播，觀眾們除了被大S、小S、范曉萱與阿雅這「四姊妹」真摯的友誼所感動，其中她們所穿搭的服飾與配件也成為焦點，像是近期大S在節目中所背的「草莓包」，可愛又充滿少女氣息，讓網友們激動喊：求購買連結。

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▲大S背草莓包散發少女氣息，看起來超減齡。（圖／翻攝自大S微博）

這款登上熱搜榜的草莓包是來自品牌「Pitusa」，整個包包以稻草編織而成，還把葉子跟黃黃的草莓籽都做出來了！每個細節都很精緻，看起來可口又迷人，而且清新的風格也非常適合夏季，不管是大人小孩都很適合。

▲STRAWBERRY BAG 官方售價為US$105（約為NT$3,263）（圖／翻攝自大S微博、pitusa.co）

除此之外，「Pitusa」還有推出多款水果造型包以及超萌的動物包，像是鳳梨以及駱駝造型，如果你也與大S一樣擁有少女心，那麼不妨參考這個品牌的包包，讓你的夏天充滿童趣。

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