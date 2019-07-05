《怪奇物語》印尼版！　他家天花板詭爬「黑影怪物」嚇傻：從沒看過這東西

▲哈利托家中的怪蟲讓人想到《怪奇物語》裡的幻影怪物（Shadow monster）。（圖／翻攝自臉書Marc Riviera‎）



記者張靖榕／綜合報導

熱門影集《怪奇物語》前2季席捲全球，第3季於美國國慶日（7月4日）當天上線。而一名印尼男子日前在家中看見一隻長相奇異的怪蟲，看起來就像第2季裡面頻頻出現的「顛倒世界」主宰 –「黑影怪物」，讓他驚呼「我不相信牠來自這個社區！ 」

怪奇物語第2季當中，主角威爾雖然已經從「顛倒世界」被拯救回來，卻變成黑影怪物在現實世界的間諜，而那隻擁有許多觸手的龐然巨物一直盤據在顛倒世界中的霍金斯鎮（Hawkins）之上，成為一個謎之主宰。

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▲哈利托說，他從來沒看過這種生物。（圖／翻攝自臉書Marc Riviera‎）

根據新聞網站《UNILAD》報導，6月17日晚上下著大雨，印尼峇里島（Bali）的哈力托（Hari Toae）在家中和朋友聚會，突然看見天花板爬著一隻怪蟲，看起來就像縮小版的黑影怪物。對於這隻身體像蛾，但背上像有觸手還長滿毛的東西，他嚇壞了，「從來沒有看過這種東西，我不相信牠來自這個社區。我暫時讓牠在那裡，因為我不想嚇到我的客人。」

「我會讓牠待在家裡，如果牠靠近我的話，我就要立刻帶著我的東西搬出去」，哈力托表示，因為當時外頭正下著大雨，這個生物應該是在找一個能遮風避雨的地方。雖然很驚恐，他還是開玩笑說，這個東西很像外星生物。

一名同樣住在峇里島的網友看到照片後表示，這個詭異的生物應該是原生於東南亞和澳洲的黑條灰燈蛾（Creatonotos gangis）。黑條灰燈蛾的尾部是一種特有的發香器，雄性燈蛾會利用這種特殊器官，散發性費洛蒙來吸引雌蟲交配，平常發香器都被收納在腹部內，等到要用的時候才會藉由氣管系統充氣展開，圖片中的情況可以算相當罕見，因為燈蛾只在無風與安靜的條件下才會呈現這樣的行為。