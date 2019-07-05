Uber乖乖跟隨日人生活模式　靠「腳踏車＆跑步阿嬤」締造外送新巔峰！

▲UBER在當地招募阿嬤跑步外送之外，也有許多人騎腳踏車外送。（圖／翻攝自ukrant.nl）

實習記者陳威翰／綜合報導

由於日本禁止Uber共乘，因此Uber需要因應當地情勢推出不同的政策，而招募穿著跑步鞋的阿嬤送拉麵，就是特殊的策略之一。Uber首席執行長霍斯勞沙布（Dara Khosrowshahi）日前在日本時就不斷重申，日本這個市場對於該公司的重要性，而且也不斷擴大在日本的送餐業務規模。另外UBER最大的股東，軟銀集團（ SoftBank Group Corp）也位居此處。

霍斯勞沙布向《彭博社》表示：「很多日本的老年人登記成為UBER的食物外送員，餐飲服務這塊對我們來說是一項重大的成功，對於介紹UBER這個品牌也非常重要。」對於Uber來說，餐飲服務的成功，或許也代表了在日本這個世界第三大經濟體獲取利潤的最佳機會。10000間餐廳與15000千位外送員在日本的十個城市形成一套系統，Uber的執行長表示，這套系統目前只包含了大約15%的人口，與美國的70%相比，還有很可觀的進步空間。

日本的人口逐漸老化，成人尿布甚至賣的比嬰兒尿布更好。老年人透過進入餐飲外送服務找尋工作，大多數的外送員透過腳踏車或速可達送餐，而這群年老外送員，則是徒步送餐。Uber的執行長說：「這是一個特殊的現象，我們希望可以推廣至視界其他角落。」

由於日本對於共乘的嚴格規定，Uber選擇與第三方機構合作，在2016年時於一個日本沿海的小鎮京丹後市（Tangocho）推出了一個先行計畫，提供被萎縮的大眾運輸影響的年長者們新的通勤方式。