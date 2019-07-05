快訊／巴哈馬飛佛州…直升機墜毀大西洋　美億萬富豪生日前夕罹難

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根據俄羅斯通訊社（Sputnik）消息指出，現年60歲的美國億萬富翁克林（Chris Cline）所乘坐的直升機，在當地時間4日上午墜入大西洋，全機人員皆罹難。據了解，當時直升機正從巴哈馬群島飛往佛羅里達州。

無緣在5日歡度61歲生日的克林，是前瞻能源（Foresight Energy）的創辦人，該公司也是美國最大的煤炭開採公司之一。根據《富比世》（Forbes）報導指出，克林在2015年以14億美元的價格出售自己持有的股份，估計他在去世時淨資產約為18億美元。

克林是美國著名的億萬富翁與煤炭大亨，據《登記先驅報》（Register-Herald）的消息指出，克林所搭乘的直升機在當地時間4日上午在巴哈馬群島附近海域墜毀，據傳克林在內等7人全數罹難。西維吉尼亞州州長賈蒂絲（Jim Justice）也在晚間證實克林的死訊，但無法證實其他乘客是否也身亡。《登記先驅報》得到親屬消息指出，其中一名乘客為克林的女兒。

當時直升機正從巴哈馬群島飛往佛羅里達州羅德岱堡（Fort Lauderdale）的途中，結果不幸在大西洋沃爾克島（Walker’s Cay）附近墜毀。巴哈馬旅遊與航空部部長達艾圭（Dionisio D’Aguilar）表示，初步報告指出，直升機在起飛後不久即墜毀，目前已找到飛機殘骸，但也未證實其他旅客消息，但他強調，直升機起飛前並未提出任何要求與許可。美國航空事務調查局（The Air Accident Investigation Department）也已收到相關報告。