25歲台鐵警殉職…日本也有「隨機殺人1死2傷」　設備+訓練超完善

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記者林瑩真／編譯

台鐵嘉義站3日晚間發生一起兇殺案，一名鄭姓男子因補票糾紛持刀攻擊，25歲的鐵路警察李承翰為了保護車廂內的10多名乘客，不顧自己身受重傷，奮力制止鄭男，最後不幸身亡。日本2018年6月也曾發生類似事件，事後日本決定進行嚴格訓練，避免不幸的悲劇再度發生。

綜合日媒報導，2018年6月，日本神奈川縣行駛中的新幹線發生一起隨機殺人案，一名男子持刀攻擊乘客，最後導致1人死亡、2人重傷，引起日本社會關注。當局為了避免類似情況再度發生，在8月於JR東海旅客鐵道進行嚴格訓練。

該訓練以6月的隨機殺人案為基礎，設定一名乘客突然從座位上起身，持刀在車廂中揮舞，車上的警衛及工作人員接獲乘客通報後，從前後兩方趕往現場夾擊兇嫌，一邊以盾牌保護自己，一邊說服兇嫌停止動作，最後再由警察制伏兇嫌。

▲日本強化交通工具上的設備，以應付乘客攻擊事件。（圖／翻攝自YouTube／ANNnewsCH）

除了事發當下的通報、制伏行動等訓練外，日本當局也強化設備。包括列車的工作人員、警衛等可用手機同時通話，共享情報；也在車上準備各種防護品（如盾牌、防刀手套等）以及醫療用品。另一方面，則檢查乘客的隨身行李，再次確保安全。