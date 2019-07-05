阿拉斯加鮭魚趕回家生小孩　棕熊守瀑布口「展開填補肚子大戰」

▲阿拉斯加卡特邁國家公園上演棕熊覓食鮭魚。（圖／翻攝自Katmai National Park & Preserve）

國際中心／綜合報導

到了夏天就是許多野生動物活躍的時刻，其中也包括已經冬眠一季的大棕熊。美國阿拉斯加卡特邁國家公園（Katmai National Park）的布魯克斯瀑布（Brooks Falls）最近正在上演著鮭魚的「適者生存，不適者進熊肚」的畫面，影片、照片曝光後讓人不驚讚嘆大自然跟食物鏈的魔力。

在卡特邁國家公園的進入夏季的時間，成千上萬的鮭魚準備為了下一代和自己的存亡努力，游過了許多困難的河口流域後，到了最後的瀑布階段，除了有強烈的水柱沖擊外，還要面對冬眠了8個月的大棕熊舊觀口覓食，幸運的鮭魚可以跳上瀑布頂準備展開新的「魚生」重返出生地產卵，但有部分的鮭魚則是最後進到熊的肚子內成為加菜。

公園園方日前曾經公布過近距離的大棕熊覓食畫面，這些棕熊除了擔心自己可能抓不到魚之外，還要面對同類之間的搶奪競爭。而一旁的小熊，則是可以一邊等待食物一邊玩耍。不少遊客在這一季節都會特地到訪阿拉斯加的森林開放區，一睹棕熊的生活，以及這樣的食物鏈奇觀。