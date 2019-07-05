一袋森白人骨掛門口…咖啡店員工上班嚇壞　檢察官：還有不明額外骨頭

▲咖啡廳員工在門口發現一袋人骨。（示意圖／達志）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國紐澤西州（New Jersey）卑爾根郡（Bergen County）一家咖啡店驚見恐怖人骨！咖啡店員工1日上班時發現，一個袋子就掛在店門口，仔細一看，袋中竟然是一堆森白人骨。

綜合外媒報導，咖啡店State Line Lookout Cafe位於帕利塞茲州際公園（Palisades Interstate Park）內，一早，當一名員工抵達咖啡店準備開門上班時，赫然發現門上掛著的是一袋人骨，嚇得立刻報警處理。

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▲咖啡店State Line Lookout Cafe將配合調查。（圖／翻攝自Google Map）

報導指出，人骨隨後被提交給法醫實驗室進行鑑定，在分析人骨的DNA資料後，會與檢調組合作，進行失蹤人口比對，找出死者身分。

卑爾根郡檢察官穆塞拉（Mark Musella）表示，由於全案仍在調查中，法醫沒辦法對此發表評論。不過穆塞拉透露，現場除了該袋人骨外，還有一些額外的骨頭及個人用品，還不能確定發現者是否就是嫌疑人，需要進一步調查。