南加州餘震159起...市長受訪突狂搖「天啊又來」！專家：下周恐有強震

▲南加州地震，里奇克萊斯特（Ridgecrest）災情。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國南加州瑟爾斯山谷（Searles Valley）地區在當地時間10點33分發生規模6.4地震，震源深度僅8.7公里，附近城鎮感受到劇烈搖晃，較遠的洛杉磯，甚至內華達州的拉斯維加斯都有感，而強震過後幾個小時內，已經連續發生至少159起餘震，地質學家警告，未來一周內恐再有強震發生。



傳出較多災情的是位在距離震央20公里的沙漠小城鎮里奇克萊斯特（Ridgecrest），路面出現裂縫，也有網友上傳照片顯示，一間雜貨店內貨架上的商品全部掉在地上，紅酒倒下碎成一地。里奇克萊斯特的鎮長布里登（Peggy Breeden）接受CNN訪問時提到，鎮內一共發生5起火災事故，還有瓦斯管線破裂，也有民眾被房子內掉落的物品砸到受傷。

在強震過後至今，至少已經發生了158起的餘震，布里登在受訪時表示，「大概30秒前我們又感覺到餘震了，大概已經是第7或第8次」，沒想到就在她描述的當下，突然又再度有震感，她驚慌表示，「喔我的天啊，現在立刻又再來一次了，我的天啊」。

請繼續往下閱讀...

▲里奇克萊斯特民宅失火。（圖／路透）

布里登還表示，該鎮內已經宣布了緊急狀態。BBC報導，里奇克萊斯特的居民史凱斯（Stephen Sykes）描述，當時他正在洗澡，「突然整個房子開始狂，我們大家全都往外衝，大概搖了10到15秒，目前我們正在做準備，像是把高處東西都放到地板，以及關掉瓦斯，以避免再有地震發生」。據報導，緊急救難人員已獲報處理了24起事故，大部分受傷的民眾都是被掉落物品砸到。



地質學家瓊斯（Lucy Jones ）在記者會上指出，此次地震離聖安地列斯斷層（San Andreas fault ）還有一大段距離，較沒有危險性，但是未來一周內還有可能再有強震發生，「在未來幾天內，大概有5%的機率會在相同地點再次發生強震，因為我們在這個系列地震中，還沒有看到最強的主震出現」。



到目前為止，已經有超過159次餘震被記錄到，瓊斯提到，有些餘震規模可能會超過5，而且會持續發生，可能具有破壞性。這是自1994年北嶺地震（1994 Northridge earthquake）後，南加州地區發生最大規模地震。北嶺地震發生在1994年1月17日，規模6.7，造成57人死亡、超過8000人受傷。

▼強震後，路面出現裂縫。（圖／達志影像／美聯社）

